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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %8,6 arttı

Çarşamba, 22 Aralık 2021 14:09:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %35,3 düşüş ve yıllık %42,8 artışla 55.582 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %30,2 düşüş ve yıllık %213,7 artışla 64,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

                                                                                                           

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %8,6 artışla 667.853 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %93,6 artışla 616 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %29,1 düşüşle 263.050 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 228.317 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

263.050

371.124

-29,12

20.003

17.234

16,07

Çin

228.317

34.834

555,44

15.210

6.467

135,19

Güney Kore

73.871

50.414

46,53

10.953

8.727

25,51

Hollanda

23.101

16.314

41,60

1.521

1.343

13,25

Belçika

17.290

62.532

-72,35

832

1.023

-18,67

Ukrayna

16.284

13.969

16,57

1.661

1.039

59,87

Romanya

10.452

30.576

-65,82

626

63

893,65

İtalya

7.417

12.307

-39,73

30

588

-94,90

İsveç

5.803

3.506

65,52

349

287

21,60

İspanya

5.282

3.009

75,54

719

411

74,94

Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Türkiye  soğuk haddelenmiş  Avrupa  yassı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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