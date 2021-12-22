Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %35,3 düşüş ve yıllık %42,8 artışla 55.582 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %30,2 düşüş ve yıllık %213,7 artışla 64,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %8,6 artışla 667.853 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %93,6 artışla 616 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %29,1 düşüşle 263.050 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 228.317 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2021
|
Ocak-Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2021
|
Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
263.050
|
371.124
|
-29,12
|
20.003
|
17.234
|
16,07
|
Çin
|
228.317
|
34.834
|
555,44
|
15.210
|
6.467
|
135,19
|
Güney Kore
|
73.871
|
50.414
|
46,53
|
10.953
|
8.727
|
25,51
|
Hollanda
|
23.101
|
16.314
|
41,60
|
1.521
|
1.343
|
13,25
|
Belçika
|
17.290
|
62.532
|
-72,35
|
832
|
1.023
|
-18,67
|
Ukrayna
|
16.284
|
13.969
|
16,57
|
1.661
|
1.039
|
59,87
|
Romanya
|
10.452
|
30.576
|
-65,82
|
626
|
63
|
893,65
|
İtalya
|
7.417
|
12.307
|
-39,73
|
30
|
588
|
-94,90
|
İsveç
|
5.803
|
3.506
|
65,52
|
349
|
287
|
21,60
|
İspanya
|
5.282
|
3.009
|
75,54
|
719
|
411
|
74,94
Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: