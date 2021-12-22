Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %8,6 arttı

Çarşamba, 22 Aralık 2021 14:09:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %35,3 düşüş ve yıllık %42,8 artışla 55.582 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %30,2 düşüş ve yıllık %213,7 artışla 64,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %8,6 artışla 667.853 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %93,6 artışla 616 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %29,1 düşüşle 263.050 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 228.317 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 263.050 371.124 -29,12 20.003 17.234 16,07 Çin 228.317 34.834 555,44 15.210 6.467 135,19 Güney Kore 73.871 50.414 46,53 10.953 8.727 25,51 Hollanda 23.101 16.314 41,60 1.521 1.343 13,25 Belçika 17.290 62.532 -72,35 832 1.023 -18,67 Ukrayna 16.284 13.969 16,57 1.661 1.039 59,87 Romanya 10.452 30.576 -65,82 626 63 893,65 İtalya 7.417 12.307 -39,73 30 588 -94,90 İsveç 5.803 3.506 65,52 349 287 21,60 İspanya 5.282 3.009 75,54 719 411 74,94

Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: