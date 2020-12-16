Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %10,5 arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 12:20:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %10,9 ve yıllık %28,8 düşüşle 38.911 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %11,7 ve yıllık %37,5 düşüşle 20,47 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %10,5 artışla 615.092 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5,9 düşüşle 318,12 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %30,1 artışla 371.124 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 62.532 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 371.124 285.255 30,1 17.235 30.347 -43,21 Belçika 62.532 50.551 23,7 1.024 9.770 -89,52 Güney Kore 50.415 11.045 356,45 8.727 1.952 347,08 Çin 34.836 15.165 129,71 6.467 1.534 321,58 Romanya 30.577 58.623 -47,84 - 4.699 - Hollanda 16.315 18.834 -13,37 1.344 1.562 -13,96 Ukrayna 13.969 11.720 19,19 1.039 462 124,89 İtalya 12.307 39.981 -69,22 588 2.211 -73,41 Japonya 3.523 15.778 -77,67 - - - İsveç 3.506 4.465 -21,48 287 682 -57,92

Türkiye'nin yılın ilk on ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: