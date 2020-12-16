Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %10,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %10,9 ve yıllık %28,8 düşüşle 38.911 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %11,7 ve yıllık %37,5 düşüşle 20,47 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %10,5 artışla 615.092 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5,9 düşüşle 318,12 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %30,1 artışla 371.124 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 62.532 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak-Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
371.124
|
285.255
|
30,1
|
17.235
|
30.347
|
-43,21
|
Belçika
|
62.532
|
50.551
|
23,7
|
1.024
|
9.770
|
-89,52
|
Güney Kore
|
50.415
|
11.045
|
356,45
|
8.727
|
1.952
|
347,08
|
Çin
|
34.836
|
15.165
|
129,71
|
6.467
|
1.534
|
321,58
|
Romanya
|
30.577
|
58.623
|
-47,84
|
-
|
4.699
|
-
|
Hollanda
|
16.315
|
18.834
|
-13,37
|
1.344
|
1.562
|
-13,96
|
Ukrayna
|
13.969
|
11.720
|
19,19
|
1.039
|
462
|
124,89
|
İtalya
|
12.307
|
39.981
|
-69,22
|
588
|
2.211
|
-73,41
|
Japonya
|
3.523
|
15.778
|
-77,67
|
-
|
-
|
-
|
İsveç
|
3.506
|
4.465
|
-21,48
|
287
|
682
|
-57,92
Türkiye'nin yılın ilk on ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: