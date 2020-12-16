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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %10,5 arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 12:20:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %10,9 ve yıllık %28,8 düşüşle 38.911 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %11,7 ve yıllık %37,5 düşüşle 20,47 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %10,5 artışla 615.092 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5,9 düşüşle 318,12 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %30,1 artışla 371.124 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 62.532 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak-Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

371.124

285.255

30,1

17.235

30.347

-43,21

Belçika

62.532

50.551

23,7

1.024

9.770

-89,52

Güney Kore

50.415

11.045

356,45

8.727

1.952

347,08

Çin

34.836

15.165

129,71

6.467

1.534

321,58

Romanya

30.577

58.623

-47,84

-

4.699

-

Hollanda

16.315

18.834

-13,37

1.344

1.562

-13,96

Ukrayna

13.969

11.720

19,19

1.039

462

124,89

İtalya

12.307

39.981

-69,22

588

2.211

-73,41

Japonya

3.523

15.778

-77,67

-

-

-

İsveç

3.506

4.465

-21,48

287

682

-57,92

Türkiye'nin yılın ilk on ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: çelik üretimi  yassı ürünler  Avrupa  soğuk haddelenmiş  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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