Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %1,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %117 ve yıllık %90 artışla 122.974 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %136 ve yıllık %306 artışla 135,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %1,2 düşüşle 526.371 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %67,5 artışla 459,9 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %33,1 düşüşle 216.328 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 173.382 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Ocak- Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
216.328
|
323.322
|
-33,09
|
19.226
|
49.342
|
-61,04
|
Çin
|
173.382
|
28.047
|
518,18
|
83.767
|
5.571
|
-
|
Güney Kore
|
51.952
|
40.804
|
27,32
|
7.544
|
1.047
|
-
|
Hollanda
|
20.030
|
12.725
|
57,41
|
3.002
|
1.415
|
112,16
|
Belçika
|
14.561
|
54.895
|
-73,47
|
2.022
|
4.528
|
-55,34
|
Ukrayna
|
14.050
|
12.930
|
8,66
|
671
|
865
|
-22,43
|
Romanya
|
8.784
|
30.042
|
-70,76
|
1.943
|
409
|
375,06
|
İtalya
|
6.584
|
10.736
|
-38,67
|
1.102
|
-
|
-
|
İsveç
|
4.896
|
2.924
|
67,44
|
941
|
232
|
305,60
|
Avusturya
|
4.626
|
2.495
|
85,41
|
650
|
352
|
84,66
Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: