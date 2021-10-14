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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %1,2 düştü

Perşembe, 14 Ekim 2021 10:59:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %117 ve yıllık %90 artışla 122.974 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %136 ve yıllık %306 artışla 135,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %1,2 düşüşle 526.371 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %67,5 artışla 459,9 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %33,1 düşüşle 216.328 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 173.382 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2021

Ocak- Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

216.328

323.322

-33,09

19.226

49.342

-61,04

Çin

173.382

28.047

518,18

83.767

5.571

-

Güney Kore

51.952

40.804

27,32

7.544

1.047

-

Hollanda

20.030

12.725

57,41

3.002

1.415

112,16

Belçika

14.561

54.895

-73,47

2.022

4.528

-55,34

Ukrayna

14.050

12.930

8,66

671

865

-22,43

Romanya

8.784

30.042

-70,76

1.943

409

375,06

İtalya

6.584

10.736

-38,67

1.102

-

-

İsveç

4.896

2.924

67,44

941

232

305,60

Avusturya

4.626

2.495

85,41

650

352

84,66

Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:

 


Etiketler: Avrupa  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  soğuk haddelenmiş  Türkiye  |  benzer haberler »


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