Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %1,2 düştü

Perşembe, 14 Ekim 2021 10:59:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %117 ve yıllık %90 artışla 122.974 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %136 ve yıllık %306 artışla 135,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %1,2 düşüşle 526.371 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %67,5 artışla 459,9 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %33,1 düşüşle 216.328 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 173.382 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 216.328 323.322 -33,09 19.226 49.342 -61,04 Çin 173.382 28.047 518,18 83.767 5.571 - Güney Kore 51.952 40.804 27,32 7.544 1.047 - Hollanda 20.030 12.725 57,41 3.002 1.415 112,16 Belçika 14.561 54.895 -73,47 2.022 4.528 -55,34 Ukrayna 14.050 12.930 8,66 671 865 -22,43 Romanya 8.784 30.042 -70,76 1.943 409 375,06 İtalya 6.584 10.736 -38,67 1.102 - - İsveç 4.896 2.924 67,44 941 232 305,60 Avusturya 4.626 2.495 85,41 650 352 84,66

Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: