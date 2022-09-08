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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %8,1 düştü

Perşembe, 08 Eylül 2022 12:04:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %1,7 düşüş ve Haziran ayına göre ise %41,3 artışla 472.812 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5,4 düşüş ve aylık %33,6 artışla 438,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %8,1 düşerek 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %11,4 artışla 2,39 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %55,5 düşüşle 564.420 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 509.514 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

564.420

1.268.546

-55,51

126.606

167.061

-24,22

Hindistan

509.514

317.691

60,38

14.966

119.835

-87,51

Çin

416.197

50.208

728,95

235.673

27.086

770,09

Ukrayna

203.791

655.398

-68,91

-

43.630

-

Japonya

198.375

266.558

-25,58

29.833

60.479

-50,67

Brezilya

157.548

-

-

22.345

-

-

Fransa

156.699

152.826

2,53

12.153

18.413

-34

İngiltere

124.100

10.782

1050,99

877

-

-

Hollanda

90.072

9.089

891

3.186

147

2067,35

Güney Kore

51.782

23.469

120,64

11.925

13.540

-11,93

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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