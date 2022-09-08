Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %8,1 düştü

Perşembe, 08 Eylül 2022 12:04:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %1,7 düşüş ve Haziran ayına göre ise %41,3 artışla 472.812 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5,4 düşüş ve aylık %33,6 artışla 438,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %8,1 düşerek 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %11,4 artışla 2,39 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %55,5 düşüşle 564.420 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 509.514 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 564.420 1.268.546 -55,51 126.606 167.061 -24,22 Hindistan 509.514 317.691 60,38 14.966 119.835 -87,51 Çin 416.197 50.208 728,95 235.673 27.086 770,09 Ukrayna 203.791 655.398 -68,91 - 43.630 - Japonya 198.375 266.558 -25,58 29.833 60.479 -50,67 Brezilya 157.548 - - 22.345 - - Fransa 156.699 152.826 2,53 12.153 18.413 -34 İngiltere 124.100 10.782 1050,99 877 - - Hollanda 90.072 9.089 891 3.186 147 2067,35 Güney Kore 51.782 23.469 120,64 11.925 13.540 -11,93

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: