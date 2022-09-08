Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %8,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %1,7 düşüş ve Haziran ayına göre ise %41,3 artışla 472.812 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5,4 düşüş ve aylık %33,6 artışla 438,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %8,1 düşerek 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %11,4 artışla 2,39 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %55,5 düşüşle 564.420 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 509.514 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
564.420
|
1.268.546
|
-55,51
|
126.606
|
167.061
|
-24,22
|
Hindistan
|
509.514
|
317.691
|
60,38
|
14.966
|
119.835
|
-87,51
|
Çin
|
416.197
|
50.208
|
728,95
|
235.673
|
27.086
|
770,09
|
Ukrayna
|
203.791
|
655.398
|
-68,91
|
-
|
43.630
|
-
|
Japonya
|
198.375
|
266.558
|
-25,58
|
29.833
|
60.479
|
-50,67
|
Brezilya
|
157.548
|
-
|
-
|
22.345
|
-
|
-
|
Fransa
|
156.699
|
152.826
|
2,53
|
12.153
|
18.413
|
-34
|
İngiltere
|
124.100
|
10.782
|
1050,99
|
877
|
-
|
-
|
Hollanda
|
90.072
|
9.089
|
891
|
3.186
|
147
|
2067,35
|
Güney Kore
|
51.782
|
23.469
|
120,64
|
11.925
|
13.540
|
-11,93
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: