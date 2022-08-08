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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %9,4 düştü

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 17:49:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %2,5 ve Mayıs ayına göre ise %22 düşüşle 334.552 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,5 artış ve aylık %18 düşüşle 328,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9,4 düşerek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16 artışla 1,95 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %150 artışla 494.548 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 437.814 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Hindistan

494.548

197.856

149,95

54.303

49.169

10,44

Rusya

437.814

1.101.485

-60,25

110.926

163.826

-32,29

Ukrayna

203.791

611.769

-66,69

-

64.526

-

Çin

180.524

23.122

680,75

84.225

-

-

Japonya

168.541

206.079

-18,22

33.100

30.475

8,61

Fransa

144.545

134.413

7,54

13.491

13.622

-0,96

Brezilya

135.203

-

-

-

-

-

İngiltere

123.224

10.782

1042,87

1.103

-

-

Hollanda

86.886

8.942

871,66

-

117

-

Güney Kore

39.858

9.929

301,43

24.997

1.187

2005,9

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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