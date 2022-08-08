Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %9,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %2,5 ve Mayıs ayına göre ise %22 düşüşle 334.552 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,5 artış ve aylık %18 düşüşle 328,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9,4 düşerek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16 artışla 1,95 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %150 artışla 494.548 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 437.814 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Hindistan
|
494.548
|
197.856
|
149,95
|
54.303
|
49.169
|
10,44
|
Rusya
|
437.814
|
1.101.485
|
-60,25
|
110.926
|
163.826
|
-32,29
|
Ukrayna
|
203.791
|
611.769
|
-66,69
|
-
|
64.526
|
-
|
Çin
|
180.524
|
23.122
|
680,75
|
84.225
|
-
|
-
|
Japonya
|
168.541
|
206.079
|
-18,22
|
33.100
|
30.475
|
8,61
|
Fransa
|
144.545
|
134.413
|
7,54
|
13.491
|
13.622
|
-0,96
|
Brezilya
|
135.203
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İngiltere
|
123.224
|
10.782
|
1042,87
|
1.103
|
-
|
-
|
Hollanda
|
86.886
|
8.942
|
871,66
|
-
|
117
|
-
|
Güney Kore
|
39.858
|
9.929
|
301,43
|
24.997
|
1.187
|
2005,9
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: