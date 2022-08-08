Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %9,4 düştü

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 17:49:23 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %2,5 ve Mayıs ayına göre ise %22 düşüşle 334.552 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,5 artış ve aylık %18 düşüşle 328,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9,4 düşerek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16 artışla 1,95 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %150 artışla 494.548 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 437.814 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Hindistan 494.548 197.856 149,95 54.303 49.169 10,44 Rusya 437.814 1.101.485 -60,25 110.926 163.826 -32,29 Ukrayna 203.791 611.769 -66,69 - 64.526 - Çin 180.524 23.122 680,75 84.225 - - Japonya 168.541 206.079 -18,22 33.100 30.475 8,61 Fransa 144.545 134.413 7,54 13.491 13.622 -0,96 Brezilya 135.203 - - - - - İngiltere 123.224 10.782 1042,87 1.103 - - Hollanda 86.886 8.942 871,66 - 117 - Güney Kore 39.858 9.929 301,43 24.997 1.187 2005,9

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: