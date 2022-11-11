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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %13 düştü

Cuma, 11 Kasım 2022 12:05:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %39,5 ve Ağustos ayına göre ise %19,1 düşüşle 255.602 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %55,3 ve aylık %29,9 düşüşle 190,65 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13 düşerek 3,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,1 düşüşle 2,85 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %41,4 düşüşle 885.880 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

885.880

1.510.641

-41,36

149.194

120.649

23,66

Hindistan

537.879

517.697

3,9

-

130.142

-

Çin

517.485

113.489

355,98

27.660

12.311

124,68

Japonya

223.704

337.136

-33,65

-

24.615

-

Fransa

206.366

189.332

9

36.750

10.708

243,2

Ukrayna

203.791

791.589

-74,26

-

87.562

-

Brezilya

178.041

13.704

1199,19

20.494

13.704

49,55

İngiltere

129.667

10.782

1102,62

5.566

-

-

Hollanda

90.120

18.792

379,57

-

-

-

Güney Kore

52.358

30.830

69,83

296

6.281

-95,29

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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