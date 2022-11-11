Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %13 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %39,5 ve Ağustos ayına göre ise %19,1 düşüşle 255.602 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %55,3 ve aylık %29,9 düşüşle 190,65 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13 düşerek 3,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,1 düşüşle 2,85 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %41,4 düşüşle 885.880 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
885.880
|
1.510.641
|
-41,36
|
149.194
|
120.649
|
23,66
|
Hindistan
|
537.879
|
517.697
|
3,9
|
-
|
130.142
|
-
|
Çin
|
517.485
|
113.489
|
355,98
|
27.660
|
12.311
|
124,68
|
Japonya
|
223.704
|
337.136
|
-33,65
|
-
|
24.615
|
-
|
Fransa
|
206.366
|
189.332
|
9
|
36.750
|
10.708
|
243,2
|
Ukrayna
|
203.791
|
791.589
|
-74,26
|
-
|
87.562
|
-
|
Brezilya
|
178.041
|
13.704
|
1199,19
|
20.494
|
13.704
|
49,55
|
İngiltere
|
129.667
|
10.782
|
1102,62
|
5.566
|
-
|
-
|
Hollanda
|
90.120
|
18.792
|
379,57
|
-
|
-
|
-
|
Güney Kore
|
52.358
|
30.830
|
69,83
|
296
|
6.281
|
-95,29
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: