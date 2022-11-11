Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %13 düştü

Cuma, 11 Kasım 2022 12:05:28 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %39,5 ve Ağustos ayına göre ise %19,1 düşüşle 255.602 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %55,3 ve aylık %29,9 düşüşle 190,65 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13 düşerek 3,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,1 düşüşle 2,85 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %41,4 düşüşle 885.880 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 885.880 1.510.641 -41,36 149.194 120.649 23,66 Hindistan 537.879 517.697 3,9 - 130.142 - Çin 517.485 113.489 355,98 27.660 12.311 124,68 Japonya 223.704 337.136 -33,65 - 24.615 - Fransa 206.366 189.332 9 36.750 10.708 243,2 Ukrayna 203.791 791.589 -74,26 - 87.562 - Brezilya 178.041 13.704 1199,19 20.494 13.704 49,55 İngiltere 129.667 10.782 1102,62 5.566 - - Hollanda 90.120 18.792 379,57 - - - Güney Kore 52.358 30.830 69,83 296 6.281 -95,29

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: