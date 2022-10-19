Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %9,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %20,4 ve Temmuz ayına göre ise %33,2 düşüşle 316.043 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %32,3 ve aylık %38 düşüşle 271,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 düşerek 2,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,5 artışla 2,66 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %47 düşüşle 736.685 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
736.685
|
1.389.993
|
-47
|
172.264
|
121.446
|
41,84
|
Hindistan
|
537.879
|
387.554
|
38,79
|
28.364
|
69.864
|
-59,4
|
Çin
|
489.826
|
101.178
|
384,12
|
73.627
|
50.970
|
44,45
|
Japonya
|
223.704
|
312.521
|
-28,42
|
25.330
|
45.963
|
-44,89
|
Ukrayna
|
203.791
|
704.026
|
-71,05
|
-
|
48.628
|
-
|
Fransa
|
169.614
|
178.624
|
-5,04
|
12.917
|
25.797
|
-49,93
|
Brezilya
|
157.548
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İngiltere
|
124.100
|
10.782
|
1050,99
|
-
|
-
|
-
|
Hollanda
|
90.072
|
18.792
|
379,31
|
-
|
9.703
|
-
|
Güney Kore
|
52.061
|
24.549
|
112,07
|
278
|
1.080
|
-74,26
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: