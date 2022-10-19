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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %9,6 düştü

Çarşamba, 19 Ekim 2022 11:26:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %20,4 ve Temmuz ayına göre ise %33,2 düşüşle 316.043 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %32,3 ve aylık %38 düşüşle 271,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 düşerek 2,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,5 artışla 2,66 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %47 düşüşle 736.685 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

736.685

1.389.993

-47

172.264

121.446

41,84

Hindistan

537.879

387.554

38,79

28.364

69.864

-59,4

Çin

489.826

101.178

384,12

73.627

50.970

44,45

Japonya

223.704

312.521

-28,42

25.330

45.963

-44,89

Ukrayna

203.791

704.026

-71,05

-

48.628

-

Fransa

169.614

178.624

-5,04

12.917

25.797

-49,93

Brezilya

157.548

-

-

-

-

-

İngiltere

124.100

10.782

1050,99

-

-

-

Hollanda

90.072

18.792

379,31

-

9.703

-

Güney Kore

52.061

24.549

112,07

278

1.080

-74,26

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Sac sıcak rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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