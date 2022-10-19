Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %9,6 düştü

Çarşamba, 19 Ekim 2022 11:26:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %20,4 ve Temmuz ayına göre ise %33,2 düşüşle 316.043 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %32,3 ve aylık %38 düşüşle 271,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 düşerek 2,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,5 artışla 2,66 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %47 düşüşle 736.685 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 736.685 1.389.993 -47 172.264 121.446 41,84 Hindistan 537.879 387.554 38,79 28.364 69.864 -59,4 Çin 489.826 101.178 384,12 73.627 50.970 44,45 Japonya 223.704 312.521 -28,42 25.330 45.963 -44,89 Ukrayna 203.791 704.026 -71,05 - 48.628 - Fransa 169.614 178.624 -5,04 12.917 25.797 -49,93 Brezilya 157.548 - - - - - İngiltere 124.100 10.782 1050,99 - - - Hollanda 90.072 18.792 379,31 - 9.703 - Güney Kore 52.061 24.549 112,07 278 1.080 -74,26

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: