Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %18,7 düştü

Çarşamba, 07 Eylül 2022 13:38:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %9 artış ve yıllık %6,8 düşüşle 179.404 mt oldu. Bu ihracatın değeri Haziran ayına kıyasla %4,4 artış ve yıllık bazda %2 düşüşle 172,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %18,7 düşerek 955.820 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %1,4 artışla 916,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 211.024 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 173.375 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Mısır 211.024 27.956 654,84 31.425 15.275 105,73 İtalya 173.375 329.310 -47,35 50.515 43.080 17,26 Bulgaristan 94.733 31.052 205,08 23.254 3.348 594,56 Yunanistan 62.251 58.857 5,77 - 17.195 - Tunus 41.328 49.716 -16,87 3.121 - - Arnavutluk 35.693 14.212 151,15 3.931 5.594 -29,73 Cezayir 34.525 20.800 65,99 9.671 - - Belçika 31.972 48.784 -34,46 26.427 19.306 36,88 İsrail 28.524 10.457 172,77 3.404 6.762 -49,66 Irak 27.825 11.007 152,79 3.262 567 475,31

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: