Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %18,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %9 artış ve yıllık %6,8 düşüşle 179.404 mt oldu. Bu ihracatın değeri Haziran ayına kıyasla %4,4 artış ve yıllık bazda %2 düşüşle 172,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %18,7 düşerek 955.820 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %1,4 artışla 916,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 211.024 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 173.375 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden İtalya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mısır
|
211.024
|
27.956
|
654,84
|
31.425
|
15.275
|
105,73
|
İtalya
|
173.375
|
329.310
|
-47,35
|
50.515
|
43.080
|
17,26
|
Bulgaristan
|
94.733
|
31.052
|
205,08
|
23.254
|
3.348
|
594,56
|
Yunanistan
|
62.251
|
58.857
|
5,77
|
-
|
17.195
|
-
|
Tunus
|
41.328
|
49.716
|
-16,87
|
3.121
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
35.693
|
14.212
|
151,15
|
3.931
|
5.594
|
-29,73
|
Cezayir
|
34.525
|
20.800
|
65,99
|
9.671
|
-
|
-
|
Belçika
|
31.972
|
48.784
|
-34,46
|
26.427
|
19.306
|
36,88
|
İsrail
|
28.524
|
10.457
|
172,77
|
3.404
|
6.762
|
-49,66
|
Irak
|
27.825
|
11.007
|
152,79
|
3.262
|
567
|
475,31
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: