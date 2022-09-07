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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %18,7 düştü

Çarşamba, 07 Eylül 2022 13:38:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %9 artış ve yıllık %6,8 düşüşle 179.404 mt oldu. Bu ihracatın değeri Haziran ayına kıyasla %4,4 artış ve yıllık bazda %2 düşüşle 172,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %18,7 düşerek 955.820 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %1,4 artışla 916,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 211.024 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 173.375 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Mısır

211.024

27.956

654,84

31.425

15.275

105,73

İtalya

173.375

329.310

-47,35

50.515

43.080

17,26

Bulgaristan

94.733

31.052

205,08

23.254

3.348

594,56

Yunanistan

62.251

58.857

5,77

-

17.195

-

Tunus

41.328

49.716

-16,87

3.121

-

-

Arnavutluk

35.693

14.212

151,15

3.931

5.594

-29,73

Cezayir

34.525

20.800

65,99

9.671

-

-

Belçika

31.972

48.784

-34,46

26.427

19.306

36,88

İsrail

28.524

10.457

172,77

3.404

6.762

-49,66

Irak

27.825

11.007

152,79

3.262

567

475,31

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Sac sıcak rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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