Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Eylül döneminde %28,5 düştü

Perşembe, 10 Kasım 2022 10:52:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %33,6 artış ve yıllık %44,7 düşüşle 148.461 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %17,9 artış ve yıllık bazda %63,9 düşüşle 104 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %28,5 düşerek 1,21 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %23,7 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 237.191 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 216.224 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) İtalya 237.191 465.530 -49,05 33.160 78.373 -57,69 Mısır 216.224 42.837 404,76 5.371 - - Bulgaristan 101.193 42.917 135,79 6.441 1.645 291,55 Yunanistan 84.609 64.738 30,69 7.361 2.010 266,22 Tunus 77.062 56.262 36,97 30.371 5.529 449,3 Cezayir 65.050 26.796 142,76 17.541 - - Belçika 44.705 127.124 -64,83 - 59.923 - Arnavutluk 43.991 14.616 200,98 2.410 381 532,55 Fas 41.728 18.865 121,19 9.728 3.009 223,3 Irak 34.266 12.446 175,32 3.926 556 606,12

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: