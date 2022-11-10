Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Eylül döneminde %28,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %33,6 artış ve yıllık %44,7 düşüşle 148.461 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %17,9 artış ve yıllık bazda %63,9 düşüşle 104 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %28,5 düşerek 1,21 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %23,7 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 237.191 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 216.224 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden Mısır takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
237.191
|
465.530
|
-49,05
|
33.160
|
78.373
|
-57,69
|
Mısır
|
216.224
|
42.837
|
404,76
|
5.371
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
101.193
|
42.917
|
135,79
|
6.441
|
1.645
|
291,55
|
Yunanistan
|
84.609
|
64.738
|
30,69
|
7.361
|
2.010
|
266,22
|
Tunus
|
77.062
|
56.262
|
36,97
|
30.371
|
5.529
|
449,3
|
Cezayir
|
65.050
|
26.796
|
142,76
|
17.541
|
-
|
-
|
Belçika
|
44.705
|
127.124
|
-64,83
|
-
|
59.923
|
-
|
Arnavutluk
|
43.991
|
14.616
|
200,98
|
2.410
|
381
|
532,55
|
Fas
|
41.728
|
18.865
|
121,19
|
9.728
|
3.009
|
223,3
|
Irak
|
34.266
|
12.446
|
175,32
|
3.926
|
556
|
606,12
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: