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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Eylül döneminde %28,5 düştü

Perşembe, 10 Kasım 2022 10:52:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %33,6 artış ve yıllık %44,7 düşüşle 148.461 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %17,9 artış ve yıllık bazda %63,9 düşüşle 104 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %28,5 düşerek 1,21 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %23,7 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 237.191 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 216.224 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

İtalya

237.191

465.530

-49,05

33.160

78.373

-57,69

Mısır

216.224

42.837

404,76

5.371

-

-

Bulgaristan

101.193

42.917

135,79

6.441

1.645

291,55

Yunanistan

84.609

64.738

30,69

7.361

2.010

266,22

Tunus

77.062

56.262

36,97

30.371

5.529

449,3

Cezayir

65.050

26.796

142,76

17.541

-

-

Belçika

44.705

127.124

-64,83

-

59.923

-

Arnavutluk

43.991

14.616

200,98

2.410

381

532,55

Fas

41.728

18.865

121,19

9.728

3.009

223,3

Irak

34.266

12.446

175,32

3.926

556

606,12

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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