Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %25,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %37,7 ve yıllık %56,6 düşüşle 111.439 mt oldu. Bu ihracatın değeri Temmuz ayına kıyasla %48,7 ve yıllık bazda %66,1 düşüşle 88,49 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %25,5 düşerek 1,07 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %13,8 düşüşle 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 210.853 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 204.150 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden İtalya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mısır
|
210.853
|
42.837
|
392,22
|
-
|
14.882
|
-
|
İtalya
|
204.150
|
387.156
|
-47,27
|
30.775
|
57.847
|
-46,8
|
Bulgaristan
|
94.751
|
41.271
|
129,58
|
-
|
10.220
|
-
|
Yunanistan
|
77.279
|
62.729
|
23,2
|
15.028
|
3.872
|
288,12
|
Cezayir
|
47.509
|
26.749
|
77,61
|
12.985
|
5.949
|
118,27
|
Tunus
|
46.692
|
50.732
|
-7,96
|
5.465
|
1.017
|
437,36
|
Belçika
|
44.703
|
67.201
|
-33,48
|
12.731
|
18.417
|
-30,87
|
Arnavutluk
|
41.608
|
14.235
|
192,29
|
5.981
|
-
|
-
|
Fas
|
32.150
|
15.856
|
102,76
|
7.746
|
-
|
-
|
İsrail
|
30.999
|
10.508
|
195
|
2.475
|
-
|
-
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: