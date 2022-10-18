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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %25,5 düştü

Salı, 18 Ekim 2022 11:58:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %37,7 ve yıllık %56,6 düşüşle 111.439 mt oldu. Bu ihracatın değeri Temmuz ayına kıyasla %48,7 ve yıllık bazda %66,1 düşüşle 88,49 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %25,5 düşerek 1,07 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %13,8 düşüşle 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 210.853 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 204.150 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Mısır

210.853

42.837

392,22

-

14.882

-

İtalya

204.150

387.156

-47,27

30.775

57.847

-46,8

Bulgaristan

94.751

41.271

129,58

-

10.220

-

Yunanistan

77.279

62.729

23,2

15.028

3.872

288,12

Cezayir

47.509

26.749

77,61

12.985

5.949

118,27

Tunus

46.692

50.732

-7,96

5.465

1.017

437,36

Belçika

44.703

67.201

-33,48

12.731

18.417

-30,87

Arnavutluk

41.608

14.235

192,29

5.981

-

-

Fas

32.150

15.856

102,76

7.746

-

-

İsrail

30.999

10.508

195

2.475

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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