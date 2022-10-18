Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %25,5 düştü

Salı, 18 Ekim 2022 11:58:18 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %37,7 ve yıllık %56,6 düşüşle 111.439 mt oldu. Bu ihracatın değeri Temmuz ayına kıyasla %48,7 ve yıllık bazda %66,1 düşüşle 88,49 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %25,5 düşerek 1,07 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %13,8 düşüşle 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 210.853 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 204.150 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Mısır 210.853 42.837 392,22 - 14.882 - İtalya 204.150 387.156 -47,27 30.775 57.847 -46,8 Bulgaristan 94.751 41.271 129,58 - 10.220 - Yunanistan 77.279 62.729 23,2 15.028 3.872 288,12 Cezayir 47.509 26.749 77,61 12.985 5.949 118,27 Tunus 46.692 50.732 -7,96 5.465 1.017 437,36 Belçika 44.703 67.201 -33,48 12.731 18.417 -30,87 Arnavutluk 41.608 14.235 192,29 5.981 - - Fas 32.150 15.856 102,76 7.746 - - İsrail 30.999 10.508 195 2.475 - -

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: