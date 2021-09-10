Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %44,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %20,8 ve Haziran ayına göre %40,2 artışla 480.946 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %184,4 ve aylık %63,2 artışla 463,73 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %44,4 artarak 2,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %143,1 artışla 2,15 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %90,97 artışla 1,27 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 655.399 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak-Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2021
|
Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.268.546
|
664.254
|
90,97
|
167.061
|
168.994
|
-1,14
|
Ukrayna
|
655.399
|
300.289
|
118,26
|
43.630
|
14.576
|
199,33
|
Hindistan
|
317.692
|
-
|
-
|
119.835
|
-
|
-
|
Japonya
|
266.558
|
108.157
|
146,45
|
60.479
|
1.420
|
4159,08
|
Fransa
|
152.826
|
298.018
|
-48,72
|
18.413
|
71.801
|
-74,36
|
Çin
|
50.207
|
-
|
-
|
27.086
|
-
|
-
|
Belçika
|
32.103
|
55.578
|
-42,24
|
2.830
|
8.827
|
-67,94
|
Güney Kore
|
23.469
|
70.901
|
-66,90
|
13.540
|
9.965
|
35,88
|
Romanya
|
19.597
|
51.260
|
-61,77
|
1.166
|
1.073
|
8,67
|
Suudi Arabistan
|
15.490
|
-
|
-
|
10.325
|
-
|
-
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: