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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %44,4 arttı

Cuma, 10 Eylül 2021 10:31:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %20,8 ve Haziran ayına göre %40,2 artışla 480.946 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %184,4 ve aylık %63,2 artışla 463,73 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %44,4 artarak 2,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %143,1 artışla 2,15 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %90,97 artışla 1,27 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 655.399 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2021

Ocak-Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2021

Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.268.546

664.254

90,97

167.061

168.994

-1,14

Ukrayna

655.399

300.289

118,26

43.630

14.576

199,33

Hindistan

317.692

-

-

119.835

-

-

Japonya

266.558

108.157

146,45

60.479

1.420

4159,08

Fransa

152.826

298.018

-48,72

18.413

71.801

-74,36

Çin

50.207

-

-

27.086

-

-

Belçika

32.103

55.578

-42,24

2.830

8.827

-67,94

Güney Kore

23.469

70.901

-66,90

13.540

9.965

35,88

Romanya

19.597

51.260

-61,77

1.166

1.073

8,67

Suudi Arabistan

15.490

-

-

10.325

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  yassı ürünler  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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