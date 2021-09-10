Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %44,4 arttı

Cuma, 10 Eylül 2021 10:31:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %20,8 ve Haziran ayına göre %40,2 artışla 480.946 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %184,4 ve aylık %63,2 artışla 463,73 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %44,4 artarak 2,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %143,1 artışla 2,15 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %90,97 artışla 1,27 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 655.399 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2021 Ocak-Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Temmuz 2021 Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.268.546 664.254 90,97 167.061 168.994 -1,14 Ukrayna 655.399 300.289 118,26 43.630 14.576 199,33 Hindistan 317.692 - - 119.835 - - Japonya 266.558 108.157 146,45 60.479 1.420 4159,08 Fransa 152.826 298.018 -48,72 18.413 71.801 -74,36 Çin 50.207 - - 27.086 - - Belçika 32.103 55.578 -42,24 2.830 8.827 -67,94 Güney Kore 23.469 70.901 -66,90 13.540 9.965 35,88 Romanya 19.597 51.260 -61,77 1.166 1.073 8,67 Suudi Arabistan 15.490 - - 10.325 - -

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: