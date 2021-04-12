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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Şubat döneminde %5,6 düştü

Pazartesi, 12 Nisan 2021 14:38:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %4,1 ve Ocak ayına göre ise %11,3 düşüşle 318.101 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %23,6 artış ve aylık %9,4 düşüşle 179,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %5,6 düşerek 676.784 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %21,3 artışla 378,35 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %16,84 artışla 290.565 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 212.263 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

290.565

248.691

16,84

156.427

124.819

25,32

Ukrayna

212.263

125.323

69,37

90.013

78.761

14,29

Japonya

82.212

39.963

105,72

29.220

20.006

46,06

Fransa

53.692

72.157

-25,59

24.067

33.151

-27,40

Belçika

12.591

23.179

-45,68

6.216

4.312

44,16

Yunanistan

6.553

-

-

3.417

-

-

Güney Kore

4.592

27.039

-83,02

-

24.789

-

Hollanda

4.117

78.033

-94,72

2.567

1.090

135,50

Romanya

3.713

18.038

-79,42

3.023

5.837

-48,21

İspanya

2.656

4.585

-42,07

1.379

1.777

-22,40

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  yassı ürünler  çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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