Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Şubat döneminde %5,6 düştü

Pazartesi, 12 Nisan 2021 14:38:00 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %4,1 ve Ocak ayına göre ise %11,3 düşüşle 318.101 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %23,6 artış ve aylık %9,4 düşüşle 179,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %5,6 düşerek 676.784 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %21,3 artışla 378,35 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %16,84 artışla 290.565 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 212.263 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 290.565 248.691 16,84 156.427 124.819 25,32 Ukrayna 212.263 125.323 69,37 90.013 78.761 14,29 Japonya 82.212 39.963 105,72 29.220 20.006 46,06 Fransa 53.692 72.157 -25,59 24.067 33.151 -27,40 Belçika 12.591 23.179 -45,68 6.216 4.312 44,16 Yunanistan 6.553 - - 3.417 - - Güney Kore 4.592 27.039 -83,02 - 24.789 - Hollanda 4.117 78.033 -94,72 2.567 1.090 135,50 Romanya 3.713 18.038 -79,42 3.023 5.837 -48,21 İspanya 2.656 4.585 -42,07 1.379 1.777 -22,40

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: