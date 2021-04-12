Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Şubat döneminde %5,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %4,1 ve Ocak ayına göre ise %11,3 düşüşle 318.101 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %23,6 artış ve aylık %9,4 düşüşle 179,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %5,6 düşerek 676.784 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %21,3 artışla 378,35 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %16,84 artışla 290.565 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 212.263 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
290.565
|
248.691
|
16,84
|
156.427
|
124.819
|
25,32
|
Ukrayna
|
212.263
|
125.323
|
69,37
|
90.013
|
78.761
|
14,29
|
Japonya
|
82.212
|
39.963
|
105,72
|
29.220
|
20.006
|
46,06
|
Fransa
|
53.692
|
72.157
|
-25,59
|
24.067
|
33.151
|
-27,40
|
Belçika
|
12.591
|
23.179
|
-45,68
|
6.216
|
4.312
|
44,16
|
Yunanistan
|
6.553
|
-
|
-
|
3.417
|
-
|
-
|
Güney Kore
|
4.592
|
27.039
|
-83,02
|
-
|
24.789
|
-
|
Hollanda
|
4.117
|
78.033
|
-94,72
|
2.567
|
1.090
|
135,50
|
Romanya
|
3.713
|
18.038
|
-79,42
|
3.023
|
5.837
|
-48,21
|
İspanya
|
2.656
|
4.585
|
-42,07
|
1.379
|
1.777
|
-22,40
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: