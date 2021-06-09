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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Nisan döneminde %48,6 arttı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 12:18:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %159,1 artış ve Mart ayına göre %5,1 düşüşle 416.319 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %290,6 ve aylık %3,8 artışla 306,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %48,6 artarak 1,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %109,9 artışla 980,40 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %126,95 artışla 740.676 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 447.468 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

740.676

326.368

126,95

209.694

41.259

408,24

Ukrayna

447.468

172.466

159,45

92.325

23.492

293,01

Japonya

121.531

59.967

102,66

18.801

-

-

Fransa

100.312

125.415

-20,02

27.323

33.599

-18,68

Belçika

19.655

32.276

-39,10

3.295

5.611

-41,28

Hindistan

19.638

-

-

19.638

-

-

Çin

15.069

612

2362,25

15.069

-

-

Romanya

10.888

34.339

-68,29

6.168

5.685

8,50

İngiltere

10.781

-

-

10.782

-

-

Hollanda

8.223

80.397

-89,77

2.599

2.144

21,22

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş  Türkiye  çelik üretimi  yassı ürünler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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