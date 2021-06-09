Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Nisan döneminde %48,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %159,1 artış ve Mart ayına göre %5,1 düşüşle 416.319 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %290,6 ve aylık %3,8 artışla 306,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %48,6 artarak 1,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %109,9 artışla 980,40 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %126,95 artışla 740.676 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 447.468 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
740.676
|
326.368
|
126,95
|
209.694
|
41.259
|
408,24
|
Ukrayna
|
447.468
|
172.466
|
159,45
|
92.325
|
23.492
|
293,01
|
Japonya
|
121.531
|
59.967
|
102,66
|
18.801
|
-
|
-
|
Fransa
|
100.312
|
125.415
|
-20,02
|
27.323
|
33.599
|
-18,68
|
Belçika
|
19.655
|
32.276
|
-39,10
|
3.295
|
5.611
|
-41,28
|
Hindistan
|
19.638
|
-
|
-
|
19.638
|
-
|
-
|
Çin
|
15.069
|
612
|
2362,25
|
15.069
|
-
|
-
|
Romanya
|
10.888
|
34.339
|
-68,29
|
6.168
|
5.685
|
8,50
|
İngiltere
|
10.781
|
-
|
-
|
10.782
|
-
|
-
|
Hollanda
|
8.223
|
80.397
|
-89,77
|
2.599
|
2.144
|
21,22
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: