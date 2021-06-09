Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Nisan döneminde %48,6 arttı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 12:18:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %159,1 artış ve Mart ayına göre %5,1 düşüşle 416.319 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %290,6 ve aylık %3,8 artışla 306,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %48,6 artarak 1,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %109,9 artışla 980,40 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %126,95 artışla 740.676 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 447.468 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 740.676 326.368 126,95 209.694 41.259 408,24 Ukrayna 447.468 172.466 159,45 92.325 23.492 293,01 Japonya 121.531 59.967 102,66 18.801 - - Fransa 100.312 125.415 -20,02 27.323 33.599 -18,68 Belçika 19.655 32.276 -39,10 3.295 5.611 -41,28 Hindistan 19.638 - - 19.638 - - Çin 15.069 612 2362,25 15.069 - - Romanya 10.888 34.339 -68,29 6.168 5.685 8,50 İngiltere 10.781 - - 10.782 - - Hollanda 8.223 80.397 -89,77 2.599 2.144 21,22

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: