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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mart döneminde %28,2 arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 11:16:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %186,1 ve Şubat ayına göre %37,9 artışla 438.522 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %285,4 ve aylık %64,2 artışla 295,42 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %28,2 artarak 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %73,4 artışla 673,78 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %86,24 artışla 530.984 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 355.143 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

530.984

285.109

86,24

240.417

36.418

560,16

Ukrayna

355.143

148.974

138,39

142.880

23.651

504,12

Japonya

102.730

59.967

71,31

20.517

20.004

2,56

Fransa

72.991

91.816

-20,50

19.300

19.659

-1,83

Belçika

16.358

26.665

-38,65

3.767

3.486

8,06

Güney Kore

7.201

46.138

-84,39

2.608

19.099

-86,34

Yunanistan

6.553

-

-

-

-

-

Almanya

5.879

21.050

-72,07

4.556

9.592

-52,50

Hollanda

5.624

78.253

-92,81

1.506

220

584,55

Romanya

4.722

28.654

-83,52

1.008

10.616

-90,50

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  çelik üretimi  yassı ürünler  Avrupa  |  benzer haberler »


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