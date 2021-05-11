Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mart döneminde %28,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %186,1 ve Şubat ayına göre %37,9 artışla 438.522 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %285,4 ve aylık %64,2 artışla 295,42 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %28,2 artarak 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %73,4 artışla 673,78 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %86,24 artışla 530.984 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 355.143 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2021
|
Ocak-Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2021
|
Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
530.984
|
285.109
|
86,24
|
240.417
|
36.418
|
560,16
|
Ukrayna
|
355.143
|
148.974
|
138,39
|
142.880
|
23.651
|
504,12
|
Japonya
|
102.730
|
59.967
|
71,31
|
20.517
|
20.004
|
2,56
|
Fransa
|
72.991
|
91.816
|
-20,50
|
19.300
|
19.659
|
-1,83
|
Belçika
|
16.358
|
26.665
|
-38,65
|
3.767
|
3.486
|
8,06
|
Güney Kore
|
7.201
|
46.138
|
-84,39
|
2.608
|
19.099
|
-86,34
|
Yunanistan
|
6.553
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Almanya
|
5.879
|
21.050
|
-72,07
|
4.556
|
9.592
|
-52,50
|
Hollanda
|
5.624
|
78.253
|
-92,81
|
1.506
|
220
|
584,55
|
Romanya
|
4.722
|
28.654
|
-83,52
|
1.008
|
10.616
|
-90,50
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: