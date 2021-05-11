Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mart döneminde %28,2 arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 11:16:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %186,1 ve Şubat ayına göre %37,9 artışla 438.522 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %285,4 ve aylık %64,2 artışla 295,42 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %28,2 artarak 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %73,4 artışla 673,78 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %86,24 artışla 530.984 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 355.143 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 530.984 285.109 86,24 240.417 36.418 560,16 Ukrayna 355.143 148.974 138,39 142.880 23.651 504,12 Japonya 102.730 59.967 71,31 20.517 20.004 2,56 Fransa 72.991 91.816 -20,50 19.300 19.659 -1,83 Belçika 16.358 26.665 -38,65 3.767 3.486 8,06 Güney Kore 7.201 46.138 -84,39 2.608 19.099 -86,34 Yunanistan 6.553 - - - - - Almanya 5.879 21.050 -72,07 4.556 9.592 -52,50 Hollanda 5.624 78.253 -92,81 1.506 220 584,55 Romanya 4.722 28.654 -83,52 1.008 10.616 -90,50

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: