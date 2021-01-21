Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %4,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %1,7 ve Ekim ayına göre ise %7 düşüşle 283.301 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %1,4 ve aylık %1,7 artışla 146,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,2 düşerek 3,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 düşüşle 1,46 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %21,24 düşüşle 1,08 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 575.045 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2020
|
Ocak-Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2020
|
Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.082.497
|
1.374.480
|
-21,24
|
133.754
|
156.500
|
-14,53
|
Ukrayna
|
575.045
|
402.659
|
42,81
|
80.868
|
21.428
|
277,39
|
Fransa
|
418.787
|
409.783
|
2,20
|
26.475
|
59.277
|
-55,34
|
Japonya
|
308.421
|
134.335
|
129,59
|
24.887
|
19.952
|
24,73
|
Hollanda
|
153.079
|
166.865
|
-8,26
|
193
|
-
|
-
|
Güney Kore
|
139.633
|
20.308
|
587,58
|
1.128
|
7.265
|
-84,47
|
İngiltere
|
121.462
|
111.667
|
8,77
|
-
|
2.769
|
-
|
Brezilya
|
80.065
|
128.009
|
-37,45
|
-
|
-
|
-
|
Belçika
|
75.592
|
66.497
|
13,68
|
4.312
|
9.216
|
-53,21
|
İtalya
|
70.888
|
108.373
|
-34,59
|
1.424
|
2.740
|
-48,03
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: