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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %4,2 düştü

Perşembe, 21 Ocak 2021 12:14:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %1,7 ve Ekim ayına göre ise %7 düşüşle 283.301 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %1,4 ve aylık %1,7 artışla 146,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,2 düşerek 3,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 düşüşle 1,46 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %21,24 düşüşle 1,08 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 575.045 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.082.497

1.374.480

-21,24

133.754

156.500

-14,53

Ukrayna

575.045

402.659

42,81

80.868

21.428

277,39

Fransa

418.787

409.783

2,20

26.475

59.277

-55,34

Japonya

308.421

134.335

129,59

24.887

19.952

24,73

Hollanda

153.079

166.865

-8,26

193

-

-

Güney Kore

139.633

20.308

587,58

1.128

7.265

-84,47

İngiltere

121.462

111.667

8,77

-

2.769

-

Brezilya

80.065

128.009

-37,45

-

-

-

Belçika

75.592

66.497

13,68

4.312

9.216

-53,21

İtalya

70.888

108.373

-34,59

1.424

2.740

-48,03

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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