Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %4,2 düştü

Perşembe, 21 Ocak 2021 12:14:55 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %1,7 ve Ekim ayına göre ise %7 düşüşle 283.301 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %1,4 ve aylık %1,7 artışla 146,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,2 düşerek 3,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 düşüşle 1,46 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %21,24 düşüşle 1,08 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 575.045 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 1.082.497 1.374.480 -21,24 133.754 156.500 -14,53 Ukrayna 575.045 402.659 42,81 80.868 21.428 277,39 Fransa 418.787 409.783 2,20 26.475 59.277 -55,34 Japonya 308.421 134.335 129,59 24.887 19.952 24,73 Hollanda 153.079 166.865 -8,26 193 - - Güney Kore 139.633 20.308 587,58 1.128 7.265 -84,47 İngiltere 121.462 111.667 8,77 - 2.769 - Brezilya 80.065 128.009 -37,45 - - - Belçika 75.592 66.497 13,68 4.312 9.216 -53,21 İtalya 70.888 108.373 -34,59 1.424 2.740 -48,03

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: