Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %40,7 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 13:50:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %48,9 artış ve Ekim ayına göre %3,9 düşüşle 421.780 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %167,1 artış ve aylık %8,7 düşüşle 391,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40,7 artarak 4,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %159,9 artışla 3,8 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %71,3 artışla 1,85 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 985.429 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2021 Ocak-Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Kasım 2021 Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.853.946 1.082.495 71,27 174.741 133.754 30,64 Ukrayna 985.429 575.043 71,37 99.335 80.867 22,84 Hindistan 614.749 - - 25.587 - - Japonya 391.007 308.420 26,78 28.688 24.887 15,27 Fransa 233.609 418.784 -44,22 23.749 26.474 -10,29 Çin 148.321 612 24135,46 - - - Brezilya 60.319 80.064 -24,66 33.277 - - Belçika 57.042 75.590 -24,54 6.785 4.311 57,39 Güney Kore 34.333 139.631 -75,41 1.337 1.127 18,63 Suudi Arabistan 29.963 - 71,27 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: