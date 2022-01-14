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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %40,7 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 13:50:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %48,9 artış ve Ekim ayına göre %3,9 düşüşle 421.780 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %167,1 artış ve aylık %8,7 düşüşle 391,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40,7 artarak 4,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %159,9 artışla 3,8 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %71,3 artışla 1,85 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 985.429 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2021

Ocak-Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Kasım 2021

Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.853.946

1.082.495

71,27

174.741

133.754

30,64

Ukrayna

985.429

575.043

71,37

99.335

80.867

22,84

Hindistan

614.749

-

-

25.587

-

-

Japonya

391.007

308.420

26,78

28.688

24.887

15,27

Fransa

233.609

418.784

-44,22

23.749

26.474

-10,29

Çin

148.321

612

24135,46

-

-

-

Brezilya

60.319

80.064

-24,66

33.277

-

-

Belçika

57.042

75.590

-24,54

6.785

4.311

57,39

Güney Kore

34.333

139.631

-75,41

1.337

1.127

18,63

Suudi Arabistan

29.963

-

71,27

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 


Etiketler: Türkiye  yassı ürünler  Avrupa  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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