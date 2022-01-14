Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %40,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %48,9 artış ve Ekim ayına göre %3,9 düşüşle 421.780 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %167,1 artış ve aylık %8,7 düşüşle 391,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40,7 artarak 4,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %159,9 artışla 3,8 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %71,3 artışla 1,85 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 985.429 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2021
|
Ocak-Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2021
|
Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.853.946
|
1.082.495
|
71,27
|
174.741
|
133.754
|
30,64
|
Ukrayna
|
985.429
|
575.043
|
71,37
|
99.335
|
80.867
|
22,84
|
Hindistan
|
614.749
|
-
|
-
|
25.587
|
-
|
-
|
Japonya
|
391.007
|
308.420
|
26,78
|
28.688
|
24.887
|
15,27
|
Fransa
|
233.609
|
418.784
|
-44,22
|
23.749
|
26.474
|
-10,29
|
Çin
|
148.321
|
612
|
24135,46
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
60.319
|
80.064
|
-24,66
|
33.277
|
-
|
-
|
Belçika
|
57.042
|
75.590
|
-24,54
|
6.785
|
4.311
|
57,39
|
Güney Kore
|
34.333
|
139.631
|
-75,41
|
1.337
|
1.127
|
18,63
|
Suudi Arabistan
|
29.963
|
-
|
71,27
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: