Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %4,3 düştü

Salı, 10 Kasım 2020 16:44:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %3,5 ve Ağustos ayına göre ise %8 düşüşle 315.890 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,9 düşüş ve aylık ise %0,08 artışla 143,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,3 düşerek 2,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %20,5 düşüşle 1,17 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,57 düşüşle 847.373 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 425.320 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak-Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 847.373 1.094.356 -22,57 63.172 80.134 -21,17 Ukrayna 425.320 355.987 19,48 51.607 36.041 43,19 Fransa 361.673 302.816 19,44 32.997 66.253 -50,20 Japonya 224.077 63.039 255,46 64.922 39.553 64,14 Hollanda 149.185 163.296 -8,64 440 1.437 -69,38 İngiltere 121.462 79.471 52,84 27.019 15.897 69,96 Güney Kore 119.679 10.550 1034,40 47.674 7.002 580,86 Brezilya 80.065 127.995 -37,45 - 24.765 - İtalya 69.291 102.478 -32,38 5.427 11.512 -52,86 Belçika 65.928 50.986 29,31 8.375 6.637 26,19

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: