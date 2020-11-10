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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %4,3 düştü

Salı, 10 Kasım 2020 16:44:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %3,5 ve Ağustos ayına göre ise %8 düşüşle 315.890 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,9 düşüş ve aylık ise %0,08 artışla 143,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,3 düşerek 2,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %20,5 düşüşle 1,17 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,57 düşüşle 847.373 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 425.320 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak-Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

847.373

1.094.356

-22,57

63.172

80.134

-21,17

Ukrayna

425.320

355.987

19,48

51.607

36.041

43,19

Fransa

361.673

302.816

19,44

32.997

66.253

-50,20

Japonya

224.077

63.039

255,46

64.922

39.553

64,14

Hollanda

149.185

163.296

-8,64

440

1.437

-69,38

İngiltere

121.462

79.471

52,84

27.019

15.897

69,96

Güney Kore

119.679

10.550

1034,40

47.674

7.002

580,86

Brezilya

80.065

127.995

-37,45

-

24.765

-

İtalya

69.291

102.478

-32,38

5.427

11.512

-52,86

Belçika

65.928

50.986

29,31

8.375

6.637

26,19

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş  Avrupa  çelik üretimi  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  |  benzer haberler »


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