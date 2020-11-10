Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %4,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %3,5 ve Ağustos ayına göre ise %8 düşüşle 315.890 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,9 düşüş ve aylık ise %0,08 artışla 143,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,3 düşerek 2,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %20,5 düşüşle 1,17 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,57 düşüşle 847.373 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 425.320 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2020
|
Ocak-Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2020
|
Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
847.373
|
1.094.356
|
-22,57
|
63.172
|
80.134
|
-21,17
|
Ukrayna
|
425.320
|
355.987
|
19,48
|
51.607
|
36.041
|
43,19
|
Fransa
|
361.673
|
302.816
|
19,44
|
32.997
|
66.253
|
-50,20
|
Japonya
|
224.077
|
63.039
|
255,46
|
64.922
|
39.553
|
64,14
|
Hollanda
|
149.185
|
163.296
|
-8,64
|
440
|
1.437
|
-69,38
|
İngiltere
|
121.462
|
79.471
|
52,84
|
27.019
|
15.897
|
69,96
|
Güney Kore
|
119.679
|
10.550
|
1034,40
|
47.674
|
7.002
|
580,86
|
Brezilya
|
80.065
|
127.995
|
-37,45
|
-
|
24.765
|
-
|
İtalya
|
69.291
|
102.478
|
-32,38
|
5.427
|
11.512
|
-52,86
|
Belçika
|
65.928
|
50.986
|
29,31
|
8.375
|
6.637
|
26,19
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: