Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %39,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %33,8 ve Ağustos ayına göre %6,48 artışla 422.674 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %197,5 ve aylık %6,1 artışla 426,52 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %39,4 artarak 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %239,9 artışla 2,97 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %78,3 artışla 1,51 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 791.590 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2021
|
Ocak- Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.510.641
|
847.372
|
78,27
|
120.648
|
63.172
|
90,98
|
Ukrayna
|
791.590
|
425.319
|
86,12
|
87.562
|
51.606
|
69,67
|
Hindistan
|
517.697
|
-
|
-
|
130.142
|
-
|
-
|
Japonya
|
337.136
|
224.077
|
50,46
|
24.614
|
64.922
|
-62,09
|
Fransa
|
189.332
|
361.673
|
-47,65
|
10.708
|
32.996
|
-67,55
|
Çin
|
113.488
|
612
|
-
|
12.310
|
-
|
-
|
Belçika
|
45.737
|
65.928
|
-30,63
|
9.965
|
8.375
|
18,99
|
Güney Kore
|
30.831
|
119.679
|
-74,24
|
6.280
|
47.673
|
-86,83
|
Suudi Arabistan
|
29.963
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
19.687
|
53.170
|
-62,97
|
-
|
274
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: