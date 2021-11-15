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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %39,4 arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 10:40:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %33,8 ve Ağustos ayına göre %6,48 artışla 422.674 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %197,5 ve aylık %6,1 artışla 426,52 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %39,4 artarak 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %239,9 artışla 2,97 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %78,3 artışla 1,51 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 791.590 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak- Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.510.641

847.372

78,27

120.648

63.172

90,98

Ukrayna

791.590

425.319

86,12

87.562

51.606

69,67

Hindistan

517.697

-

-

130.142

-

-

Japonya

337.136

224.077

50,46

24.614

64.922

-62,09

Fransa

189.332

361.673

-47,65

10.708

32.996

-67,55

Çin

113.488

612

-

12.310

-

-

Belçika

45.737

65.928

-30,63

9.965

8.375

18,99

Güney Kore

30.831

119.679

-74,24

6.280

47.673

-86,83

Suudi Arabistan

29.963

-

-

-

-

-

Romanya

19.687

53.170

-62,97

-

274

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Türkiye  Avrupa  yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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