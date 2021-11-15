Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %39,4 arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 10:40:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %33,8 ve Ağustos ayına göre %6,48 artışla 422.674 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %197,5 ve aylık %6,1 artışla 426,52 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %39,4 artarak 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %239,9 artışla 2,97 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %78,3 artışla 1,51 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 791.590 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2021 Ocak- Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Eylül 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.510.641 847.372 78,27 120.648 63.172 90,98 Ukrayna 791.590 425.319 86,12 87.562 51.606 69,67 Hindistan 517.697 - - 130.142 - - Japonya 337.136 224.077 50,46 24.614 64.922 -62,09 Fransa 189.332 361.673 -47,65 10.708 32.996 -67,55 Çin 113.488 612 - 12.310 - - Belçika 45.737 65.928 -30,63 9.965 8.375 18,99 Güney Kore 30.831 119.679 -74,24 6.280 47.673 -86,83 Suudi Arabistan 29.963 - - - - - Romanya 19.687 53.170 -62,97 - 274 -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: