Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %5,3 ve Eylül ayına göre ise %3,5 düşüşle 304.723 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %13,3 düşüş ve aylık ise %0,4 artışla 143,92 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 düşerek 2,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,8 düşüşle 1,31 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,11 düşüşle 948.743 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 494.176 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak-Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
948.743
|
1.217.980
|
-22,11
|
101.369
|
123.624
|
-18,00
|
Ukrayna
|
494.176
|
381.231
|
29,63
|
68.856
|
25.244
|
172,76
|
Fransa
|
392.310
|
350.506
|
11,93
|
30.636
|
47.690
|
-35,76
|
Japonya
|
283.532
|
114.383
|
147,88
|
59.456
|
51.344
|
15,80
|
Hollanda
|
152.886
|
166.865
|
-8,38
|
3.699
|
3.569
|
3,64
|
Güney Kore
|
138.505
|
13.043
|
961,91
|
18.824
|
2.492
|
655,38
|
İngiltere
|
121.462
|
108.898
|
11,54
|
-
|
29.427
|
-
|
Brezilya
|
80.065
|
127.995
|
-37,45
|
-
|
-
|
-
|
Belçika
|
71.279
|
57.281
|
24,44
|
5.351
|
6.296
|
-15,01
|
İtalya
|
69.463
|
105.634
|
-34,24
|
172
|
3.156
|
-94,55
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: