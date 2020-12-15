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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,4 düştü

Salı, 15 Aralık 2020 15:11:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %5,3 ve Eylül ayına göre ise %3,5 düşüşle 304.723 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %13,3 düşüş ve aylık ise %0,4 artışla 143,92 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 düşerek 2,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,8 düşüşle 1,31 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,11 düşüşle 948.743 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 494.176 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak-Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

948.743

1.217.980

-22,11

101.369

123.624

-18,00

Ukrayna

494.176

381.231

29,63

68.856

25.244

172,76

Fransa

392.310

350.506

11,93

30.636

47.690

-35,76

Japonya

283.532

114.383

147,88

59.456

51.344

15,80

Hollanda

152.886

166.865

-8,38

3.699

3.569

3,64

Güney Kore

138.505

13.043

961,91

18.824

2.492

655,38

İngiltere

121.462

108.898

11,54

-

29.427

-

Brezilya

80.065

127.995

-37,45

-

-

-

Belçika

71.279

57.281

24,44

5.351

6.296

-15,01

İtalya

69.463

105.634

-34,24

172

3.156

-94,55

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


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