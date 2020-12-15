Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,4 düştü

Salı, 15 Aralık 2020 15:11:06 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %5,3 ve Eylül ayına göre ise %3,5 düşüşle 304.723 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %13,3 düşüş ve aylık ise %0,4 artışla 143,92 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 düşerek 2,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,8 düşüşle 1,31 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,11 düşüşle 948.743 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 494.176 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 948.743 1.217.980 -22,11 101.369 123.624 -18,00 Ukrayna 494.176 381.231 29,63 68.856 25.244 172,76 Fransa 392.310 350.506 11,93 30.636 47.690 -35,76 Japonya 283.532 114.383 147,88 59.456 51.344 15,80 Hollanda 152.886 166.865 -8,38 3.699 3.569 3,64 Güney Kore 138.505 13.043 961,91 18.824 2.492 655,38 İngiltere 121.462 108.898 11,54 - 29.427 - Brezilya 80.065 127.995 -37,45 - - - Belçika 71.279 57.281 24,44 5.351 6.296 -15,01 İtalya 69.463 105.634 -34,24 172 3.156 -94,55

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: