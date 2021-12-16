Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ekim döneminde %40 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %44 ve Eylül ayına göre %3,81 artışla 438.797 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %197,8 ve aylık %0,5 artışla 428,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40 artarak 4,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %159,1 artışla 3,4 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %77 artışla 1,68 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 886.093 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2021
|
Ocak-Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2021
|
Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.679.205
|
948.741
|
76,99
|
168.563
|
101.369
|
66,29
|
Ukrayna
|
886.093
|
494.175
|
79,31
|
94.503
|
68.855
|
37,25
|
Hindistan
|
589.162
|
-
|
-
|
71.465
|
-
|
-
|
Japonya
|
362.319
|
283.533
|
27,79
|
25.183
|
59.455
|
-57,64
|
Fransa
|
209.860
|
392.309
|
-46,51
|
20.528
|
30.636
|
-32,99
|
Çin
|
148.321
|
612
|
24135,46
|
34.833
|
-
|
-
|
Belçika
|
50.257
|
71.278
|
-29,49
|
4.519
|
5.350
|
-15,53
|
Güney Kore
|
32.997
|
138.503
|
-76,18
|
2.165
|
18.824
|
-88,50
|
Suudi Arabistan
|
29.963
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
27.042
|
80.064
|
-66,22
|
13.337
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: