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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ekim döneminde %40 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 13:59:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %44 ve Eylül ayına göre %3,81 artışla 438.797 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %197,8 ve aylık %0,5 artışla 428,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

             

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40 artarak 4,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %159,1 artışla 3,4 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %77 artışla 1,68 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 886.093 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.679.205

948.741

76,99

168.563

101.369

66,29

Ukrayna

886.093

494.175

79,31

94.503

68.855

37,25

Hindistan

589.162

-

-

71.465

-

-

Japonya

362.319

283.533

27,79

25.183

59.455

-57,64

Fransa

209.860

392.309

-46,51

20.528

30.636

-32,99

Çin

148.321

612

24135,46

34.833

-

-

Belçika

50.257

71.278

-29,49

4.519

5.350

-15,53

Güney Kore

32.997

138.503

-76,18

2.165

18.824

-88,50

Suudi Arabistan

29.963

-

-

-

-

-

Brezilya

27.042

80.064

-66,22

13.337

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  çelik üretimi  yassı ürünler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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