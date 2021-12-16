Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ekim döneminde %40 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 13:59:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %44 ve Eylül ayına göre %3,81 artışla 438.797 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %197,8 ve aylık %0,5 artışla 428,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40 artarak 4,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %159,1 artışla 3,4 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %77 artışla 1,68 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 886.093 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.679.205 948.741 76,99 168.563 101.369 66,29 Ukrayna 886.093 494.175 79,31 94.503 68.855 37,25 Hindistan 589.162 - - 71.465 - - Japonya 362.319 283.533 27,79 25.183 59.455 -57,64 Fransa 209.860 392.309 -46,51 20.528 30.636 -32,99 Çin 148.321 612 24135,46 34.833 - - Belçika 50.257 71.278 -29,49 4.519 5.350 -15,53 Güney Kore 32.997 138.503 -76,18 2.165 18.824 -88,50 Suudi Arabistan 29.963 - - - - - Brezilya 27.042 80.064 -66,22 13.337 - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: