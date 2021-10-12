Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %40,2 arttı

Salı, 12 Ekim 2021 13:50:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %15,7 artış ve Temmuz ayına göre %17,5 düşüşe 396.956 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %180,6 ve aylık %13,3 düşüşle 401,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40,2 artarak 3,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %148,3 artışla 2,55 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %83,7 artışla 1,39 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 704.027 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak- Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.389.993 756.370 83,77 121.446 119.946 1,25 Ukrayna 704.027 373.713 88,39 48.628 73.423 -33,77 Hindistan 387.554 - - 69.863 - - Japonya 312.521 159.155 96,36 45.963 50.998 -9,87 Fransa 178.624 328.676 -45,65 25.797 30.658 -15,86 Çin 101.177 611 - 50.969 - - Belçika 35.771 57.552 -37,85 3.670 1.974 85,92 Suudi Arabistan 29.963 - - 14.472 - - Güney Kore 24.550 72.005 -65,91 1.080 1.104 -2,17 Romanya 19.687 52.896 -62,78 90 1.635 -94,50

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: