Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %40,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %15,7 artış ve Temmuz ayına göre %17,5 düşüşe 396.956 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %180,6 ve aylık %13,3 düşüşle 401,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40,2 artarak 3,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %148,3 artışla 2,55 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %83,7 artışla 1,39 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 704.027 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak- Ağustos 2021
|
Ocak- Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.389.993
|
756.370
|
83,77
|
121.446
|
119.946
|
1,25
|
Ukrayna
|
704.027
|
373.713
|
88,39
|
48.628
|
73.423
|
-33,77
|
Hindistan
|
387.554
|
-
|
-
|
69.863
|
-
|
-
|
Japonya
|
312.521
|
159.155
|
96,36
|
45.963
|
50.998
|
-9,87
|
Fransa
|
178.624
|
328.676
|
-45,65
|
25.797
|
30.658
|
-15,86
|
Çin
|
101.177
|
611
|
-
|
50.969
|
-
|
-
|
Belçika
|
35.771
|
57.552
|
-37,85
|
3.670
|
1.974
|
85,92
|
Suudi Arabistan
|
29.963
|
-
|
-
|
14.472
|
-
|
-
|
Güney Kore
|
24.550
|
72.005
|
-65,91
|
1.080
|
1.104
|
-2,17
|
Romanya
|
19.687
|
52.896
|
-62,78
|
90
|
1.635
|
-94,50
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: