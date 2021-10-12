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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %40,2 arttı

Salı, 12 Ekim 2021 13:50:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %15,7 artış ve Temmuz ayına göre %17,5 düşüşe 396.956 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %180,6 ve aylık %13,3 düşüşle 401,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %40,2 artarak 3,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %148,3 artışla 2,55 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %83,7 artışla 1,39 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 704.027 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak- Ağustos 2021

Ocak- Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.389.993

756.370

83,77

121.446

119.946

1,25

Ukrayna

704.027

373.713

88,39

48.628

73.423

-33,77

Hindistan

387.554

-

-

69.863

-

-

Japonya

312.521

159.155

96,36

45.963

50.998

-9,87

Fransa

178.624

328.676

-45,65

25.797

30.658

-15,86

Çin

101.177

611

-

50.969

-

-

Belçika

35.771

57.552

-37,85

3.670

1.974

85,92

Suudi Arabistan

29.963

-

-

14.472

-

-

Güney Kore

24.550

72.005

-65,91

1.080

1.104

-2,17

Romanya

19.687

52.896

-62,78

90

1.635

-94,50

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: yassı ürünler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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