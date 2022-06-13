Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %24,2 düşüş ve Mart ayına göre ise %34,5 artışla 315.375 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,6 düşüş ve aylık %38,5 artışla 274,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,7 düşerek 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %24,8 artışla 1,22 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %1.733 artışla 360.021 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 200.265 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2022
|
Ocak-Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2022
|
Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Hindistan
|
360.021
|
19.638
|
1733,29
|
162.689
|
19.638
|
728,44
|
Ukrayna
|
200.265
|
447.469
|
-55,24
|
-
|
92.325
|
-
|
Rusya
|
178.098
|
740.677
|
-75,95
|
27.107
|
209.694
|
-87,07
|
İngiltere
|
122.120
|
10.782
|
1032,63
|
1.180
|
10.782
|
-89,06
|
Japonya
|
111.600
|
121.530
|
-8,17
|
56.287
|
18.801
|
199,38
|
Fransa
|
108.721
|
100.314
|
8,38
|
17.783
|
27.323
|
-34,92
|
Brezilya
|
108.589
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Hollanda
|
86.160
|
8.222
|
947,92
|
21.182
|
2.599
|
715,01
|
Slovakya
|
27.775
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Almanya
|
27.238
|
6.668
|
308,49
|
2.586
|
789
|
227,76
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: