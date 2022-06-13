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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,7 düştü

Pazartesi, 13 Haziran 2022 12:34:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %24,2 düşüş ve Mart ayına göre ise %34,5 artışla 315.375 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,6 düşüş ve aylık %38,5 artışla 274,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,7 düşerek 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %24,8 artışla 1,22 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %1.733 artışla 360.021 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 200.265 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Hindistan

360.021

19.638

1733,29

162.689

19.638

728,44

Ukrayna

200.265

447.469

-55,24

-

92.325

-

Rusya

178.098

740.677

-75,95

27.107

209.694

-87,07

İngiltere

122.120

10.782

1032,63

1.180

10.782

-89,06

Japonya

111.600

121.530

-8,17

56.287

18.801

199,38

Fransa

108.721

100.314

8,38

17.783

27.323

-34,92

Brezilya

108.589

-

-

-

-

-

Hollanda

86.160

8.222

947,92

21.182

2.599

715,01

Slovakya

27.775

-

-

-

-

-

Almanya

27.238

6.668

308,49

2.586

789

227,76

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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