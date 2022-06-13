Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,7 düştü

Pazartesi, 13 Haziran 2022 12:34:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %24,2 düşüş ve Mart ayına göre ise %34,5 artışla 315.375 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,6 düşüş ve aylık %38,5 artışla 274,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,7 düşerek 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %24,8 artışla 1,22 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %1.733 artışla 360.021 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 200.265 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Hindistan 360.021 19.638 1733,29 162.689 19.638 728,44 Ukrayna 200.265 447.469 -55,24 - 92.325 - Rusya 178.098 740.677 -75,95 27.107 209.694 -87,07 İngiltere 122.120 10.782 1032,63 1.180 10.782 -89,06 Japonya 111.600 121.530 -8,17 56.287 18.801 199,38 Fransa 108.721 100.314 8,38 17.783 27.323 -34,92 Brezilya 108.589 - - - - - Hollanda 86.160 8.222 947,92 21.182 2.599 715,01 Slovakya 27.775 - - - - - Almanya 27.238 6.668 308,49 2.586 789 227,76

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: