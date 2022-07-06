Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %10,6 düştü

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 14:35:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %18,8 düşüş ve Nisan ayına göre ise %36 artışla 428.780 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,3 düşüş ve aylık %43,2 artışla 400,63 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,6 düşerek 1,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16,1 artışla 1,62 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %196,1 artışla 440.246 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 326.886 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Hindistan 440.246 148.687 196,09 80.225 129.049 -37,83 Rusya 326.886 937.660 -65,14 148.788 196.983 -24,47 Ukrayna 203.791 547.243 -62,76 3.525 99.774 -96,47 Japonya 135.440 175.604 -22,87 23.841 54.074 -55,91 Brezilya 135.203 - - 26.615 - - Fransa 131.052 120.792 8,49 22.333 20.478 9,06 İngiltere 122.120 10.782 1032,63 - - - Çin 96.300 23.122 316,49 96.298 8.053 1095,8 Hollanda 86.815 8.826 883,63 655 603 8,62 Almanya 33.906 6.938 388,7 6.668 - -

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: