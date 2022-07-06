Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %10,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %18,8 düşüş ve Nisan ayına göre ise %36 artışla 428.780 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,3 düşüş ve aylık %43,2 artışla 400,63 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,6 düşerek 1,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16,1 artışla 1,62 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %196,1 artışla 440.246 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 326.886 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Rusya takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Hindistan
|
440.246
|
148.687
|
196,09
|
80.225
|
129.049
|
-37,83
|
Rusya
|
326.886
|
937.660
|
-65,14
|
148.788
|
196.983
|
-24,47
|
Ukrayna
|
203.791
|
547.243
|
-62,76
|
3.525
|
99.774
|
-96,47
|
Japonya
|
135.440
|
175.604
|
-22,87
|
23.841
|
54.074
|
-55,91
|
Brezilya
|
135.203
|
-
|
-
|
26.615
|
-
|
-
|
Fransa
|
131.052
|
120.792
|
8,49
|
22.333
|
20.478
|
9,06
|
İngiltere
|
122.120
|
10.782
|
1032,63
|
-
|
-
|
-
|
Çin
|
96.300
|
23.122
|
316,49
|
96.298
|
8.053
|
1095,8
|
Hollanda
|
86.815
|
8.826
|
883,63
|
655
|
603
|
8,62
|
Almanya
|
33.906
|
6.938
|
388,7
|
6.668
|
-
|
-
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: