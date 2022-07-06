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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %10,6 düştü

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 14:35:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %18,8 düşüş ve Nisan ayına göre ise %36 artışla 428.780 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,3 düşüş ve aylık %43,2 artışla 400,63 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,6 düşerek 1,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16,1 artışla 1,62 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %196,1 artışla 440.246 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 326.886 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Hindistan

440.246

148.687

196,09

80.225

129.049

-37,83

Rusya

326.886

937.660

-65,14

148.788

196.983

-24,47

Ukrayna

203.791

547.243

-62,76

3.525

99.774

-96,47

Japonya

135.440

175.604

-22,87

23.841

54.074

-55,91

Brezilya

135.203

-

-

26.615

-

-

Fransa

131.052

120.792

8,49

22.333

20.478

9,06

İngiltere

122.120

10.782

1032,63

-

-

-

Çin

96.300

23.122

316,49

96.298

8.053

1095,8

Hollanda

86.815

8.826

883,63

655

603

8,62

Almanya

33.906

6.938

388,7

6.668

-

-

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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