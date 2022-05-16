Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mart döneminde %1,5 düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 12:19:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %46,5 ve Şubat ayına göre ise %47,9 düşüşle 234.541 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %33 ve aylık %48,7 düşüşle 197,90 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %1,5 düşerek 1,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %41 artışla 949,85 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %43,61 düşüşle 200.265 mt ihracat yapan Ukrayna oldu. Ukrayna’yı Türkiye'ye 197.331 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) Ukrayna 200.265 355.143 -43,61 18.010 142.880 -87,4 Hindistan 197.331 - - 99.925 - - Rusya 150.993 530.983 -71,56 24.466 240.417 -89,82 İngiltere 120.939 - - 11.793 - - Brezilya 108.589 - - 27.642 - - Fransa 90.938 72.991 24,59 20.215 19.300 4,74 Hollanda 64.976 5.624 1055,33 12.797 1.506 749,73 Japonya 55.313 102.728 -46,16 - 20.517 - Slovakya 27.700 - - 167 - - Almanya 24.654 5.879 319,36 5.648 4.556 23,97

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: