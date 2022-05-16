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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mart döneminde %1,5 düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 12:19:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %46,5 ve Şubat ayına göre ise %47,9 düşüşle 234.541 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %33 ve aylık %48,7 düşüşle 197,90 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %1,5 düşerek 1,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %41 artışla 949,85 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %43,61 düşüşle 200.265 mt ihracat yapan Ukrayna oldu. Ukrayna’yı Türkiye'ye 197.331 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Ukrayna

200.265

355.143

-43,61

18.010

142.880

-87,4

Hindistan

197.331

-

-

99.925

-

-

Rusya

150.993

530.983

-71,56

24.466

240.417

-89,82

İngiltere

120.939

-

-

11.793

-

-

Brezilya

108.589

-

-

27.642

-

-

Fransa

90.938

72.991

24,59

20.215

19.300

4,74

Hollanda

64.976

5.624

1055,33

12.797

1.506

749,73

Japonya

55.313

102.728

-46,16

-

20.517

-

Slovakya

27.700

-

-

167

-

-

Almanya

24.654

5.879

319,36

5.648

4.556

23,97

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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