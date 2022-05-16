Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mart döneminde %1,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %46,5 ve Şubat ayına göre ise %47,9 düşüşle 234.541 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %33 ve aylık %48,7 düşüşle 197,90 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %1,5 düşerek 1,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %41 artışla 949,85 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %43,61 düşüşle 200.265 mt ihracat yapan Ukrayna oldu. Ukrayna’yı Türkiye'ye 197.331 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Hindistan takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2022
|
Ocak-Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2022
|
Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ukrayna
|
200.265
|
355.143
|
-43,61
|
18.010
|
142.880
|
-87,4
|
Hindistan
|
197.331
|
-
|
-
|
99.925
|
-
|
-
|
Rusya
|
150.993
|
530.983
|
-71,56
|
24.466
|
240.417
|
-89,82
|
İngiltere
|
120.939
|
-
|
-
|
11.793
|
-
|
-
|
Brezilya
|
108.589
|
-
|
-
|
27.642
|
-
|
-
|
Fransa
|
90.938
|
72.991
|
24,59
|
20.215
|
19.300
|
4,74
|
Hollanda
|
64.976
|
5.624
|
1055,33
|
12.797
|
1.506
|
749,73
|
Japonya
|
55.313
|
102.728
|
-46,16
|
-
|
20.517
|
-
|
Slovakya
|
27.700
|
-
|
-
|
167
|
-
|
-
|
Almanya
|
24.654
|
5.879
|
319,36
|
5.648
|
4.556
|
23,97
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: