Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak ayında %15,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %15,4 ve Aralık ayına göre %21,8 artışla 413.777 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %84,6 ve aylık %22,3 artışla 366,43 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,6 düşüşle 94.600 mt ihracat yapan Ukrayna oldu. Ukrayna’yı Türkiye'ye 75.820 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Rusya takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
Ocak 2022
|
Ocak 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ukrayna
|
94.600
|
122.250
|
-22,62
|
Rusya
|
75.820
|
134.139
|
-43,48
|
İngiltere
|
69.197
|
-
|
-
|
Fransa
|
48.895
|
29.625
|
65,05
|
Hollanda
|
42.343
|
1.551
|
2630,05
|
Japonya
|
22.276
|
52.992
|
-57,96
|
Slovakya
|
19.807
|
-
|
-
|
İspanya
|
18.315
|
1.276
|
1335,34
|
Sırbistan
|
9.682
|
-
|
-
|
Almanya
|
7.923
|
1.099
|
620,93
Ocak ayında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: