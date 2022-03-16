Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak ayında %15,4 arttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 11:48:00 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %15,4 ve Aralık ayına göre %21,8 artışla 413.777 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %84,6 ve aylık %22,3 artışla 366,43 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,6 düşüşle 94.600 mt ihracat yapan Ukrayna oldu. Ukrayna’yı Türkiye'ye 75.820 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar(mt) Ocak 2022 Ocak 2021 Yıllık değişim (%) Ukrayna 94.600 122.250 -22,62 Rusya 75.820 134.139 -43,48 İngiltere 69.197 - - Fransa 48.895 29.625 65,05 Hollanda 42.343 1.551 2630,05 Japonya 22.276 52.992 -57,96 Slovakya 19.807 - - İspanya 18.315 1.276 1335,34 Sırbistan 9.682 - - Almanya 7.923 1.099 620,93

Ocak ayında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: