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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak ayında %15,4 arttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 11:48:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %15,4 ve Aralık ayına göre %21,8 artışla 413.777 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %84,6 ve aylık %22,3 artışla 366,43 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,6 düşüşle 94.600 mt ihracat yapan Ukrayna oldu. Ukrayna’yı Türkiye'ye 75.820 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

Ukrayna

94.600

122.250

-22,62

Rusya

75.820

134.139

-43,48

İngiltere

69.197

-

-

Fransa

48.895

29.625

65,05

Hollanda

42.343

1.551

2630,05

Japonya

22.276

52.992

-57,96

Slovakya

19.807

-

-

İspanya

18.315

1.276

1335,34

Sırbistan

9.682

-

-

Almanya

7.923

1.099

620,93

Ocak ayında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


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