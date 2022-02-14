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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı 2021 yılında %39,7 arttı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 14:36:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %28,7 artış ve Kasım ayına göre %19,5 düşüşle 339.648 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %100,6 artış ve aylık %23,4 düşüşle 299,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, 2021 yılında Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %39,7 artarak 4,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %283,5 artışla 4,1 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %58 artışla 1,92 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 1,06 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin 2021 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.920.373

1.214.743

58,09

66.427

132.248

-49,77

Ukrayna

1.063.794

641.029

65,95

78.364

65.985

18,76

Hindistan

614.749

-

-

-

-

-

Japonya

391.007

331.109

18,09

-

22.688

-

Fransa

313.781

444.416

-29,39

80.171

25.631

212,79

Çin

150.350

612

-

2.029

-

-

Brezilya

88.799

80.064

10,91

28.479

-

-

Belçika

61.159

82.022

-25,44

4.117

6.431

-35,98

Slovakya

38.788

4.011

867,04

28.731

37

-

2021 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 


Etiketler: Avrupa  yassı ürünler  Türkiye  sıcak haddelenmiş  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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