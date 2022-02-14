Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı 2021 yılında %39,7 arttı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 14:36:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %28,7 artış ve Kasım ayına göre %19,5 düşüşle 339.648 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %100,6 artış ve aylık %23,4 düşüşle 299,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, 2021 yılında Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %39,7 artarak 4,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %283,5 artışla 4,1 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %58 artışla 1,92 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 1,06 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin 2021 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.920.373 1.214.743 58,09 66.427 132.248 -49,77 Ukrayna 1.063.794 641.029 65,95 78.364 65.985 18,76 Hindistan 614.749 - - - - - Japonya 391.007 331.109 18,09 - 22.688 - Fransa 313.781 444.416 -29,39 80.171 25.631 212,79 Çin 150.350 612 - 2.029 - - Brezilya 88.799 80.064 10,91 28.479 - - Belçika 61.159 82.022 -25,44 4.117 6.431 -35,98 Slovakya 38.788 4.011 867,04 28.731 37 -

2021 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: