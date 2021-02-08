Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı 2020 yılında %7,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %33,7 ve Kasım ayına göre ise %6,9 düşüşle 263.889 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,5 düşüş ve aylık %2 artışla 149,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, 2020 yılında Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılına kıyasla %7,3 düşerek 3,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 düşüşle 1,61 milyar $ oldu.
2020 yılında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,22 düşüşle 1,21 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 641.030 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin 2020 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2020
|
Aralık 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.214.744
|
1.561.700
|
-22,22
|
132.248
|
187.220
|
-29,36
|
Ukrayna
|
641.030
|
454.756
|
40,96
|
65.986
|
52.097
|
26,66
|
Fransa
|
444.416
|
456.085
|
-2,56
|
25.631
|
46.302
|
-44,64
|
Japonya
|
331.109
|
154.269
|
114,63
|
22.689
|
19.935
|
13,81
|
Hollanda
|
154.347
|
193.543
|
-20,25
|
1.270
|
26.678
|
-95,24
|
Güney Kore
|
140.695
|
20.867
|
574,25
|
1.063
|
559
|
90,16
|
İngiltere
|
121.462
|
111.667
|
8,77
|
-
|
-
|
-
|
Belçika
|
82.024
|
73.334
|
11,85
|
6.432
|
6.837
|
-5,92
|
Brezilya
|
80.065
|
152.729
|
-47,58
|
-
|
24.719
|
-
|
İtalya
|
71.046
|
120.201
|
-40,89
|
158
|
11.827
|
-98,66
2020 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: