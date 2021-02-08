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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı 2020 yılında %7,3 düştü

Pazartesi, 08 Şubat 2021 14:43:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %33,7 ve Kasım ayına göre ise %6,9 düşüşle 263.889 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,5 düşüş ve aylık %2 artışla 149,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, 2020 yılında Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılına kıyasla %7,3 düşerek 3,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 düşüşle 1,61 milyar $ oldu.

2020 yılında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,22 düşüşle 1,21 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 641.030 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin 2020 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.214.744

1.561.700

-22,22

132.248

187.220

-29,36

Ukrayna

641.030

454.756

40,96

65.986

52.097

26,66

Fransa

444.416

456.085

-2,56

25.631

46.302

-44,64

Japonya

331.109

154.269

114,63

22.689

19.935

13,81

Hollanda

154.347

193.543

-20,25

1.270

26.678

-95,24

Güney Kore

140.695

20.867

574,25

1.063

559

90,16

İngiltere

121.462

111.667

8,77

-

-

-

Belçika

82.024

73.334

11,85

6.432

6.837

-5,92

Brezilya

80.065

152.729

-47,58

-

24.719

-

İtalya

71.046

120.201

-40,89

158

11.827

-98,66

2020 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


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