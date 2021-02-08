Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı 2020 yılında %7,3 düştü

Pazartesi, 08 Şubat 2021 14:43:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %33,7 ve Kasım ayına göre ise %6,9 düşüşle 263.889 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,5 düşüş ve aylık %2 artışla 149,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, 2020 yılında Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2019 yılına kıyasla %7,3 düşerek 3,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 düşüşle 1,61 milyar $ oldu.

2020 yılında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %22,22 düşüşle 1,21 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 641.030 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin 2020 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 1.214.744 1.561.700 -22,22 132.248 187.220 -29,36 Ukrayna 641.030 454.756 40,96 65.986 52.097 26,66 Fransa 444.416 456.085 -2,56 25.631 46.302 -44,64 Japonya 331.109 154.269 114,63 22.689 19.935 13,81 Hollanda 154.347 193.543 -20,25 1.270 26.678 -95,24 Güney Kore 140.695 20.867 574,25 1.063 559 90,16 İngiltere 121.462 111.667 8,77 - - - Belçika 82.024 73.334 11,85 6.432 6.837 -5,92 Brezilya 80.065 152.729 -47,58 - 24.719 - İtalya 71.046 120.201 -40,89 158 11.827 -98,66

2020 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: