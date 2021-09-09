Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %25,8 düştü

Perşembe, 09 Eylül 2021 10:03:55 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %15,5 artış ve yıllık %17,3 düşüşle 193.431 mt oldu. Bu ihracatın değeri Haziran ayına kıyasla %20,7 ve yıllık bazda %80,8 artışla 177,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.





Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %25,8 düşerek 1,18 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,6 artarak 905,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %43,03 düşüşle 329.608 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 174.116 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Temmuz 2021 Ocak- Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Temmuz 2021 Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 329.608 578.582 -43,03 43.369 37.232 16,48 İspanya 174.116 253.670 -31,36 26.075 27.562 -5,40 ABD 166.472 8.174 - 11.844 - - Yunanistan 58.925 65.547 -10,10 17.262 3.344 416,21 Portekiz 58.879 60.005 -1,88 27.118 6.299 330,51 Tunus 49.714 13.265 274,78 - 151 - Belçika 48.784 67.175 -27,38 19.306 9.808 96,84 Güney Afrika 44.876 - - - - - Bulgaristan 31.058 81.613 -61,94 3.354 27.796 -87,93 Mısır 27.955 304.568 -90,82 15.274 88.642 -82,77

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: