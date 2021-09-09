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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %25,8 düştü

Perşembe, 09 Eylül 2021 10:03:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %15,5 artış ve yıllık %17,3 düşüşle 193.431 mt oldu. Bu ihracatın değeri Haziran ayına kıyasla %20,7 ve yıllık bazda %80,8 artışla 177,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


 

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %25,8 düşerek 1,18 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,6 artarak 905,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %43,03 düşüşle 329.608 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 174.116 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2021

Ocak- Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2021

Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

329.608

578.582

-43,03

43.369

37.232

16,48

İspanya

174.116

253.670

-31,36

26.075

27.562

-5,40

ABD

166.472

8.174

-

11.844

-

-

Yunanistan

58.925

65.547

-10,10

17.262

3.344

416,21

Portekiz

58.879

60.005

-1,88

27.118

6.299

330,51

Tunus

49.714

13.265

274,78

-

151

-

Belçika

48.784

67.175

-27,38

19.306

9.808

96,84

Güney Afrika

44.876

-

-

-

-

-

Bulgaristan

31.058

81.613

-61,94

3.354

27.796

-87,93

Mısır

27.955

304.568

-90,82

15.274

88.642

-82,77

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: yassı ürünler  Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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