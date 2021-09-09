Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %25,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %15,5 artış ve yıllık %17,3 düşüşle 193.431 mt oldu. Bu ihracatın değeri Haziran ayına kıyasla %20,7 ve yıllık bazda %80,8 artışla 177,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %25,8 düşerek 1,18 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %24,6 artarak 905,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk yedi ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %43,03 düşüşle 329.608 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 174.116 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak- Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2021
|
Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
329.608
|
578.582
|
-43,03
|
43.369
|
37.232
|
16,48
|
İspanya
|
174.116
|
253.670
|
-31,36
|
26.075
|
27.562
|
-5,40
|
ABD
|
166.472
|
8.174
|
-
|
11.844
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
58.925
|
65.547
|
-10,10
|
17.262
|
3.344
|
416,21
|
Portekiz
|
58.879
|
60.005
|
-1,88
|
27.118
|
6.299
|
330,51
|
Tunus
|
49.714
|
13.265
|
274,78
|
-
|
151
|
-
|
Belçika
|
48.784
|
67.175
|
-27,38
|
19.306
|
9.808
|
96,84
|
Güney Afrika
|
44.876
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
31.058
|
81.613
|
-61,94
|
3.354
|
27.796
|
-87,93
|
Mısır
|
27.955
|
304.568
|
-90,82
|
15.274
|
88.642
|
-82,77
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: