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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Nisan döneminde %29,2 düştü

Salı, 08 Haziran 2021 15:54:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %13,3 düşüş ve yıllık %3,6 artışla 186.273 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mart ayına kıyasla %0,3 ve yıllık bazda %59 artışla 143,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %29,2 düşerek 568.822 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %1,9 artarak 383,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %49,65 düşüşle 163.313 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 95.705 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

163.313

324.363

-49,65

34.904

38.709

-9,83

İspanya

95.705

149.960

-36,18

20.698

49.289

-58,01

ABD

69.169

8.174

746,21

54.996

-

-

Tunus

34.283

11.357

201,87

4.153

4.027

3,13

Belçika

28.365

8.916

218,14

28.365

-

-

Bulgaristan

27.225

17.836

52,64

9.335

-

-

Yunanistan

22.310

22.930

-2,70

12.515

1.867

570,33

Güney Afrika

20.114

-

-

-

-

-

Pakistan

18.068

-

-

-

-

-

Cezayir

17.744

8.287

114,12

-

-

-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  Avrupa  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  Türkiye  |  benzer haberler »


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