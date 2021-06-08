Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Nisan döneminde %29,2 düştü

Salı, 08 Haziran 2021 15:54:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %13,3 düşüş ve yıllık %3,6 artışla 186.273 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mart ayına kıyasla %0,3 ve yıllık bazda %59 artışla 143,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %29,2 düşerek 568.822 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %1,9 artarak 383,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %49,65 düşüşle 163.313 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 95.705 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 163.313 324.363 -49,65 34.904 38.709 -9,83 İspanya 95.705 149.960 -36,18 20.698 49.289 -58,01 ABD 69.169 8.174 746,21 54.996 - - Tunus 34.283 11.357 201,87 4.153 4.027 3,13 Belçika 28.365 8.916 218,14 28.365 - - Bulgaristan 27.225 17.836 52,64 9.335 - - Yunanistan 22.310 22.930 -2,70 12.515 1.867 570,33 Güney Afrika 20.114 - - - - - Pakistan 18.068 - - - - - Cezayir 17.744 8.287 114,12 - - -

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: