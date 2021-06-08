Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Nisan döneminde %29,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %13,3 düşüş ve yıllık %3,6 artışla 186.273 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mart ayına kıyasla %0,3 ve yıllık bazda %59 artışla 143,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %29,2 düşerek 568.822 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %1,9 artarak 383,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %49,65 düşüşle 163.313 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 95.705 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
163.313
|
324.363
|
-49,65
|
34.904
|
38.709
|
-9,83
|
İspanya
|
95.705
|
149.960
|
-36,18
|
20.698
|
49.289
|
-58,01
|
ABD
|
69.169
|
8.174
|
746,21
|
54.996
|
-
|
-
|
Tunus
|
34.283
|
11.357
|
201,87
|
4.153
|
4.027
|
3,13
|
Belçika
|
28.365
|
8.916
|
218,14
|
28.365
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
27.225
|
17.836
|
52,64
|
9.335
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
22.310
|
22.930
|
-2,70
|
12.515
|
1.867
|
570,33
|
Güney Afrika
|
20.114
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Pakistan
|
18.068
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cezayir
|
17.744
|
8.287
|
114,12
|
-
|
-
|
-
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: