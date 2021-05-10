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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mart döneminde %38 düştü

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 14:41:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %272,7 ve yıllık %51,1 artışla 219.709 mt oldu. Bu ihracatın değeri Şubat ayına kıyasla %279,1 ve yıllık bazda %104 artışla 146,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %38 düşerek 387.512 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %14,8 düşerek 244 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %54,67 düşüşle 129.485 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 78.780 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

129.485

285.654

-54,67

104.223

66.317

57,16

İspanya

78.780

100.671

-21,75

55.015

28.221

94,94

Tunus

30.232

7.330

312,44

3.769

4.529

-16,78

Güney Afrika

20.114

-

-

-

-

-

Pakistan

18.068

-

-

-

-

-

Bulgaristan

17.890

17.836

0,30

6.135

1.892

224,26

Cezayir

17.739

8.269

114,52

-

-

-

Portekiz

14.233

25.060

-43,20

14.233

5.149

176,42

ABD

14.173

8.174

73,39

14.173

-

-

Yunanistan

9.796

21.063

-53,49

-

7.869

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: yassı ürünler  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Avrupa  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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