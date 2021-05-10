Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mart döneminde %38 düştü

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 14:41:02 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %272,7 ve yıllık %51,1 artışla 219.709 mt oldu. Bu ihracatın değeri Şubat ayına kıyasla %279,1 ve yıllık bazda %104 artışla 146,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %38 düşerek 387.512 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %14,8 düşerek 244 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %54,67 düşüşle 129.485 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 78.780 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 129.485 285.654 -54,67 104.223 66.317 57,16 İspanya 78.780 100.671 -21,75 55.015 28.221 94,94 Tunus 30.232 7.330 312,44 3.769 4.529 -16,78 Güney Afrika 20.114 - - - - - Pakistan 18.068 - - - - - Bulgaristan 17.890 17.836 0,30 6.135 1.892 224,26 Cezayir 17.739 8.269 114,52 - - - Portekiz 14.233 25.060 -43,20 14.233 5.149 176,42 ABD 14.173 8.174 73,39 14.173 - - Yunanistan 9.796 21.063 -53,49 - 7.869 -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: