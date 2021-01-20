Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Kasım döneminde %16,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %26,7 ve yıllık %30 düşüşle 153.035 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %20,8 ve yıllık bazda %23,4 düşüşle 76,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %16,6 düşerek 2,37 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %25,9 düşerek 1,09 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Geçen yılın ilk on bir ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %14,9 düşüşle 826.821 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 338.781 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.
Türkiye'nin geçen yılın ilk on bir ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2020
|
Ocak-Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2020
|
Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
826.821
|
971.545
|
-14,90
|
41.261
|
105.193
|
-60,78
|
Mısır
|
338.781
|
224.589
|
50,84
|
22.090
|
39.969
|
-44,73
|
İspanya
|
313.238
|
520.292
|
-39,80
|
8.990
|
11.982
|
-24,97
|
Bulgaristan
|
150.361
|
125.162
|
20,13
|
-
|
16.411
|
-
|
Pakistan
|
115.739
|
56.969
|
103,16
|
58.503
|
-
|
-
|
Çin
|
92.007
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
79.075
|
97.158
|
-18,61
|
1.657
|
13.147
|
-87,40
|
Belçika
|
67.176
|
127.594
|
-47,35
|
-
|
-
|
-
|
Portekiz
|
66.500
|
187.887
|
-64,61
|
-
|
4.504
|
-
|
Güney Afrika
|
58.204
|
10.674
|
445,29
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: