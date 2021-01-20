﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Kasım döneminde %16,6 düştü

Çarşamba, 20 Ocak 2021 12:11:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %26,7 ve yıllık %30 düşüşle 153.035 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %20,8 ve yıllık bazda %23,4 düşüşle 76,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %16,6 düşerek 2,37 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %25,9 düşerek 1,09 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Geçen yılın ilk on bir ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %14,9 düşüşle 826.821 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 338.781 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin geçen yılın ilk on bir ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

İtalya

826.821

971.545

-14,90

41.261

105.193

-60,78

Mısır

338.781

224.589

50,84

22.090

39.969

-44,73

İspanya

313.238

520.292

-39,80

8.990

11.982

-24,97

Bulgaristan

150.361

125.162

20,13

-

16.411

-

Pakistan

115.739

56.969

103,16

58.503

-

-

Çin

92.007

-

-

-

-

-

Yunanistan

79.075

97.158

-18,61

1.657

13.147

-87,40

Belçika

67.176

127.594

-47,35

-

-

-

Portekiz

66.500

187.887

-64,61

-

4.504

-

Güney Afrika

58.204

10.674

445,29

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  Avrupa  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  sıcak haddelenmiş  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21  Oca

İSO çelik sektörü ile hammadde tedarik zinciri sorunlarını konuştu
21  Oca

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %4,2 düştü
19  Oca

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %3,3 arttı
19  Oca

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %33,5 azaldı
08  Oca

İsdemir 2 No’lu yüksek fırının onarımını tamamladı