Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Kasım döneminde %16,6 düştü

Çarşamba, 20 Ocak 2021 12:11:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %26,7 ve yıllık %30 düşüşle 153.035 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %20,8 ve yıllık bazda %23,4 düşüşle 76,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %16,6 düşerek 2,37 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %25,9 düşerek 1,09 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Geçen yılın ilk on bir ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %14,9 düşüşle 826.821 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 338.781 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin geçen yılın ilk on bir ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) İtalya 826.821 971.545 -14,90 41.261 105.193 -60,78 Mısır 338.781 224.589 50,84 22.090 39.969 -44,73 İspanya 313.238 520.292 -39,80 8.990 11.982 -24,97 Bulgaristan 150.361 125.162 20,13 - 16.411 - Pakistan 115.739 56.969 103,16 58.503 - - Çin 92.007 - - - - - Yunanistan 79.075 97.158 -18,61 1.657 13.147 -87,40 Belçika 67.176 127.594 -47,35 - - - Portekiz 66.500 187.887 -64,61 - 4.504 - Güney Afrika 58.204 10.674 445,29 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: