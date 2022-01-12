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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Kasım döneminde %10,5 düştü

Çarşamba, 12 Ocak 2022 15:11:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %41 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 155.700 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %44,8 düşüşle ve yıllık bazda %104,1 artışla 155,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


 

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %10,5 düşerek 2,12 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %74,1 artarak 1,89 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Geçen yılın ilk 11 ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %30,3 düşüşle 576.393 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 342.110 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2021

Ocak-Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Kasım 2021

Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

576.393

826.700

-30,28

49.707

41.139

20,83

ABD

342.110

11.225

2947,75

-

-

-

İspanya

336.906

313.193

7,57

18.541

8.942

107,35

Belçika

160.950

67.175

139,60

23.604

-

-

Yunanistan

87.036

79.075

10,07

5.092

1.657

207,30

Kanada

72.986

-

-

4.693

-

-

Portekiz

69.042

66.500

3,82

6.741

-

-

Tunus

64.891

21.238

205,54

5.276

3.853

36,93

Mısır

62.961

338.580

-81,40

12.271

21.890

-43,94

Bulgaristan

47.230

150.361

-68,59

2.348

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: yassı ürünler  Türkiye  Avrupa  sıcak haddelenmiş  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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