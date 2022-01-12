Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Kasım döneminde %10,5 düştü

Çarşamba, 12 Ocak 2022 15:11:25 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %41 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 155.700 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %44,8 düşüşle ve yıllık bazda %104,1 artışla 155,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.





Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %10,5 düşerek 2,12 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %74,1 artarak 1,89 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Geçen yılın ilk 11 ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %30,3 düşüşle 576.393 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 342.110 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2021 Ocak-Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Kasım 2021 Kasım 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 576.393 826.700 -30,28 49.707 41.139 20,83 ABD 342.110 11.225 2947,75 - - - İspanya 336.906 313.193 7,57 18.541 8.942 107,35 Belçika 160.950 67.175 139,60 23.604 - - Yunanistan 87.036 79.075 10,07 5.092 1.657 207,30 Kanada 72.986 - - 4.693 - - Portekiz 69.042 66.500 3,82 6.741 - - Tunus 64.891 21.238 205,54 5.276 3.853 36,93 Mısır 62.961 338.580 -81,40 12.271 21.890 -43,94 Bulgaristan 47.230 150.361 -68,59 2.348 - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: