Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Kasım döneminde %10,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %41 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 155.700 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %44,8 düşüşle ve yıllık bazda %104,1 artışla 155,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %10,5 düşerek 2,12 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %74,1 artarak 1,89 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Geçen yılın ilk 11 ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %30,3 düşüşle 576.393 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 342.110 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.
Türkiye'nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2021
|
Ocak-Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2021
|
Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
576.393
|
826.700
|
-30,28
|
49.707
|
41.139
|
20,83
|
ABD
|
342.110
|
11.225
|
2947,75
|
-
|
-
|
-
|
İspanya
|
336.906
|
313.193
|
7,57
|
18.541
|
8.942
|
107,35
|
Belçika
|
160.950
|
67.175
|
139,60
|
23.604
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
87.036
|
79.075
|
10,07
|
5.092
|
1.657
|
207,30
|
Kanada
|
72.986
|
-
|
-
|
4.693
|
-
|
-
|
Portekiz
|
69.042
|
66.500
|
3,82
|
6.741
|
-
|
-
|
Tunus
|
64.891
|
21.238
|
205,54
|
5.276
|
3.853
|
36,93
|
Mısır
|
62.961
|
338.580
|
-81,40
|
12.271
|
21.890
|
-43,94
|
Bulgaristan
|
47.230
|
150.361
|
-68,59
|
2.348
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: