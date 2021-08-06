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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Haziran döneminde %27,2 düştü

Cuma, 06 Ağustos 2021 12:07:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %32,3 ve yıllık %45,2 düşüşle 168.545 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mayıs ayına kıyasla %25,4 düşüş ve yıllık bazda %9 artışla 148,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %27,2 düşerek 984.975 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %16,1 artarak 729,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %47,06 düşüşle 286.576 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 154.629 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

286.576

541.350

-47,06

34.787

144.988

-76,01

ABD

154.629

8.174

1791,72

34.667

-

-

İspanya

148.148

226.109

-34,48

21.600

54.694

-60,51

Tunus

49.714

13.114

279,09

-

1.757

-

Güney Afrika

44.876

-

-

-

-

-

Yunanistan

41.915

62.203

-32,62

11.774

17.357

-32,17

Portekiz

31.759

53.706

-40,87

17.527

21.503

-18,49

Belçika

29.479

57.368

-48,61

1.113

5.368

-79,27

Bulgaristan

27.703

53.817

-48,52

450

32.822

-98,63

Cezayir

20.682

24.479

-15,51

2.938

2.112

39,11

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: yassı ürünler  Türkiye  sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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