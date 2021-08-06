Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Haziran döneminde %27,2 düştü

Cuma, 06 Ağustos 2021 12:07:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %32,3 ve yıllık %45,2 düşüşle 168.545 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mayıs ayına kıyasla %25,4 düşüş ve yıllık bazda %9 artışla 148,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %27,2 düşerek 984.975 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %16,1 artarak 729,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %47,06 düşüşle 286.576 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 154.629 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 286.576 541.350 -47,06 34.787 144.988 -76,01 ABD 154.629 8.174 1791,72 34.667 - - İspanya 148.148 226.109 -34,48 21.600 54.694 -60,51 Tunus 49.714 13.114 279,09 - 1.757 - Güney Afrika 44.876 - - - - - Yunanistan 41.915 62.203 -32,62 11.774 17.357 -32,17 Portekiz 31.759 53.706 -40,87 17.527 21.503 -18,49 Belçika 29.479 57.368 -48,61 1.113 5.368 -79,27 Bulgaristan 27.703 53.817 -48,52 450 32.822 -98,63 Cezayir 20.682 24.479 -15,51 2.938 2.112 39,11

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: