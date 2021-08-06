Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Haziran döneminde %27,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %32,3 ve yıllık %45,2 düşüşle 168.545 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mayıs ayına kıyasla %25,4 düşüş ve yıllık bazda %9 artışla 148,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %27,2 düşerek 984.975 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %16,1 artarak 729,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk altı ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %47,06 düşüşle 286.576 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 154.629 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
286.576
|
541.350
|
-47,06
|
34.787
|
144.988
|
-76,01
|
ABD
|
154.629
|
8.174
|
1791,72
|
34.667
|
-
|
-
|
İspanya
|
148.148
|
226.109
|
-34,48
|
21.600
|
54.694
|
-60,51
|
Tunus
|
49.714
|
13.114
|
279,09
|
-
|
1.757
|
-
|
Güney Afrika
|
44.876
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
41.915
|
62.203
|
-32,62
|
11.774
|
17.357
|
-32,17
|
Portekiz
|
31.759
|
53.706
|
-40,87
|
17.527
|
21.503
|
-18,49
|
Belçika
|
29.479
|
57.368
|
-48,61
|
1.113
|
5.368
|
-79,27
|
Bulgaristan
|
27.703
|
53.817
|
-48,52
|
450
|
32.822
|
-98,63
|
Cezayir
|
20.682
|
24.479
|
-15,51
|
2.938
|
2.112
|
39,11
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: