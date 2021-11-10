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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Eylül döneminde %15,3 düştü

Çarşamba, 10 Kasım 2021 14:28:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %5,3 ve yıllık %34,8 artışla 268.611 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %10,6 ve yıllık bazda %215,4 artışla 288,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,3 düşerek 1,7 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %59,3 artarak 1,45 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %36,1 düşüşle 465.721 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 290.792 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak- Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

465.721

729.208

-36,13

78.565

88.405

-11,13

ABD

290.792

11.225

2490,57

61.981

3.051

1931,50

İspanya

255.868

295.684

-13,47

34.701

5.376

545,48

Belçika

127.180

67.175

89,33

59.978

-

-

Yunanistan

64.790

71.362

-9,21

2.060

5.814

-64,57

Portekiz

62.235

66.500

-6,41

3.311

1.787

85,28

Tunus

56.264

17.384

223,65

5.532

807

585,50

Kanada

52.059

-

-

6.203

-

-

Güney Afrika

45.067

39.462

14,20

-

-

-

Bulgaristan

42.837

126.556

-66,15

1.645

41.260

-96,01

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 


Etiketler: yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  |  benzer haberler »


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