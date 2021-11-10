Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Eylül döneminde %15,3 düştü

Çarşamba, 10 Kasım 2021 14:28:25 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %5,3 ve yıllık %34,8 artışla 268.611 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %10,6 ve yıllık bazda %215,4 artışla 288,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.



Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,3 düşerek 1,7 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %59,3 artarak 1,45 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %36,1 düşüşle 465.721 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 290.792 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Eylül 2021 Ocak- Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Eylül 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 465.721 729.208 -36,13 78.565 88.405 -11,13 ABD 290.792 11.225 2490,57 61.981 3.051 1931,50 İspanya 255.868 295.684 -13,47 34.701 5.376 545,48 Belçika 127.180 67.175 89,33 59.978 - - Yunanistan 64.790 71.362 -9,21 2.060 5.814 -64,57 Portekiz 62.235 66.500 -6,41 3.311 1.787 85,28 Tunus 56.264 17.384 223,65 5.532 807 585,50 Kanada 52.059 - - 6.203 - - Güney Afrika 45.067 39.462 14,20 - - - Bulgaristan 42.837 126.556 -66,15 1.645 41.260 -96,01

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: