Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Eylül döneminde %15,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %5,3 ve yıllık %34,8 artışla 268.611 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %10,6 ve yıllık bazda %215,4 artışla 288,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,3 düşerek 1,7 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %59,3 artarak 1,45 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %36,1 düşüşle 465.721 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 290.792 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2021
|
Ocak- Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
465.721
|
729.208
|
-36,13
|
78.565
|
88.405
|
-11,13
|
ABD
|
290.792
|
11.225
|
2490,57
|
61.981
|
3.051
|
1931,50
|
İspanya
|
255.868
|
295.684
|
-13,47
|
34.701
|
5.376
|
545,48
|
Belçika
|
127.180
|
67.175
|
89,33
|
59.978
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
64.790
|
71.362
|
-9,21
|
2.060
|
5.814
|
-64,57
|
Portekiz
|
62.235
|
66.500
|
-6,41
|
3.311
|
1.787
|
85,28
|
Tunus
|
56.264
|
17.384
|
223,65
|
5.532
|
807
|
585,50
|
Kanada
|
52.059
|
-
|
-
|
6.203
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
45.067
|
39.462
|
14,20
|
-
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
42.837
|
126.556
|
-66,15
|
1.645
|
41.260
|
-96,01
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: