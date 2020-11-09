Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Eylül döneminde %14,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %7,6 düşüş ve yıllık %7,5 artışla 203.134 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %1,6 ve yıllık bazda %3,2 düşüşle 93,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %14,9 düşerek 2,01 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %26,1 düşerek 914,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %6,6 düşüşle 729.916 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 315.255 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2020
|
Ocak-Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2020
|
Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
729.916
|
781.479
|
-6,60
|
89.114
|
53.283
|
67,25
|
Mısır
|
315.255
|
184.616
|
70,76
|
-
|
3.818
|
-
|
İspanya
|
295.753
|
431.723
|
-31,49
|
5.445
|
53.324
|
-89,79
|
Bulgaristan
|
126.556
|
94.544
|
33,86
|
41.261
|
12.580
|
227,99
|
Yunanistan
|
71.378
|
69.417
|
2,82
|
5.830
|
9.591
|
-39,21
|
Çin
|
71.223
|
-
|
-
|
22.024
|
-
|
-
|
Belçika
|
67.176
|
122.957
|
-45,37
|
-
|
2.605
|
-
|
Portekiz
|
66.500
|
149.485
|
-55,51
|
1.788
|
10.025
|
-82,16
|
Cezayir
|
47.040
|
38.819
|
21,18
|
7.255
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
39.463
|
10.674
|
269,71
|
-
|
10.601
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: