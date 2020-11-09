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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Eylül döneminde %14,9 düştü

Pazartesi, 09 Kasım 2020 17:20:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %7,6 düşüş ve yıllık %7,5 artışla 203.134 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %1,6 ve yıllık bazda %3,2 düşüşle 93,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %14,9 düşerek 2,01 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %26,1 düşerek 914,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %6,6 düşüşle 729.916 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 315.255 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak-Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

İtalya

729.916

781.479

-6,60

89.114

53.283

67,25

Mısır

315.255

184.616

70,76

-

3.818

-

İspanya

295.753

431.723

-31,49

5.445

53.324

-89,79

Bulgaristan

126.556

94.544

33,86

41.261

12.580

227,99

Yunanistan

71.378

69.417

2,82

5.830

9.591

-39,21

Çin

71.223

-

-

22.024

-

-

Belçika

67.176

122.957

-45,37

-

2.605

-

Portekiz

66.500

149.485

-55,51

1.788

10.025

-82,16

Cezayir

47.040

38.819

21,18

7.255

-

-

Güney Afrika

39.463

10.674

269,71

-

10.601

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 


Etiketler: Türkiye  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  sıcak haddelenmiş  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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