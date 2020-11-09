Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Eylül döneminde %14,9 düştü

Pazartesi, 09 Kasım 2020 17:20:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %7,6 düşüş ve yıllık %7,5 artışla 203.134 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %1,6 ve yıllık bazda %3,2 düşüşle 93,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %14,9 düşerek 2,01 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %26,1 düşerek 914,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %6,6 düşüşle 729.916 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 315.255 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak-Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) İtalya 729.916 781.479 -6,60 89.114 53.283 67,25 Mısır 315.255 184.616 70,76 - 3.818 - İspanya 295.753 431.723 -31,49 5.445 53.324 -89,79 Bulgaristan 126.556 94.544 33,86 41.261 12.580 227,99 Yunanistan 71.378 69.417 2,82 5.830 9.591 -39,21 Çin 71.223 - - 22.024 - - Belçika 67.176 122.957 -45,37 - 2.605 - Portekiz 66.500 149.485 -55,51 1.788 10.025 -82,16 Cezayir 47.040 38.819 21,18 7.255 - - Güney Afrika 39.463 10.674 269,71 - 10.601 -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: