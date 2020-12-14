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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,5 düştü

Pazartesi, 14 Aralık 2020 15:35:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %4,8 artış ve yıllık %19,6 düşüşle 208.916 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %5,5 artış ve yıllık bazda %24,7 düşüşle 96,51 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,5 düşerek 2,22 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %26,1 düşerek 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %9,33 düşüşle 785.562 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 316.691 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk on ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak-Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

İtalya

785.562

866.352

-9,33

56.353

84.873

-33,60

Mısır

316.691

184.620

71,54

1.436

-

-

İspanya

304.250

508.310

-40,14

8.566

76.587

-88,82

Bulgaristan

150.361

108.751

38,26

23.805

14.207

67,56

Çin

92.004

-

-

20.781

-

-

Yunanistan

77.417

84.011

-7,85

6.055

14.595

-58,51

Belçika

67.176

127.594

-47,35

-

4.637

-

Portekiz

66.500

183.383

-63,74

-

33.898

-

Güney Afrika

58.204

10.674

445,29

18.742

-

-

Pakistan

57.236

56.969

0,47

57.236

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: yassı ürünler  Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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