Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %4,8 artış ve yıllık %19,6 düşüşle 208.916 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %5,5 artış ve yıllık bazda %24,7 düşüşle 96,51 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,5 düşerek 2,22 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %26,1 düşerek 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk on ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %9,33 düşüşle 785.562 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 316.691 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk on ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak-Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
785.562
|
866.352
|
-9,33
|
56.353
|
84.873
|
-33,60
|
Mısır
|
316.691
|
184.620
|
71,54
|
1.436
|
-
|
-
|
İspanya
|
304.250
|
508.310
|
-40,14
|
8.566
|
76.587
|
-88,82
|
Bulgaristan
|
150.361
|
108.751
|
38,26
|
23.805
|
14.207
|
67,56
|
Çin
|
92.004
|
-
|
-
|
20.781
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
77.417
|
84.011
|
-7,85
|
6.055
|
14.595
|
-58,51
|
Belçika
|
67.176
|
127.594
|
-47,35
|
-
|
4.637
|
-
|
Portekiz
|
66.500
|
183.383
|
-63,74
|
-
|
33.898
|
-
|
Güney Afrika
|
58.204
|
10.674
|
445,29
|
18.742
|
-
|
-
|
Pakistan
|
57.236
|
56.969
|
0,47
|
57.236
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: