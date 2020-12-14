Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,5 düştü

Pazartesi, 14 Aralık 2020 15:35:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %4,8 artış ve yıllık %19,6 düşüşle 208.916 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %5,5 artış ve yıllık bazda %24,7 düşüşle 96,51 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,5 düşerek 2,22 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %26,1 düşerek 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %9,33 düşüşle 785.562 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 316.691 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk on ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) İtalya 785.562 866.352 -9,33 56.353 84.873 -33,60 Mısır 316.691 184.620 71,54 1.436 - - İspanya 304.250 508.310 -40,14 8.566 76.587 -88,82 Bulgaristan 150.361 108.751 38,26 23.805 14.207 67,56 Çin 92.004 - - 20.781 - - Yunanistan 77.417 84.011 -7,85 6.055 14.595 -58,51 Belçika 67.176 127.594 -47,35 - 4.637 - Portekiz 66.500 183.383 -63,74 - 33.898 - Güney Afrika 58.204 10.674 445,29 18.742 - - Pakistan 57.236 56.969 0,47 57.236 - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: