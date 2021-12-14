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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ekim döneminde %11,2 düştü

Salı, 14 Aralık 2021 13:43:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %0,7 ve yıllık %27,6 artışla 266.383 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %1,59 düşüşle ve yıllık bazda %194,2 artışla 283,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %11,2 düşerek 1,97 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %72,1 artarak 1,73 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %32,9 düşüşle 527.454 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 342.124 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Ekim 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

527.454

785.561

-32,86

61.924

56.353

9,89

ABD

342.124

11.225

2947,88

51.109

-

-

İspanya

319.703

304.250

5,08

64.130

8.565

648,74

Belçika

137.306

67.175

104,40

10.181

-

-

Yunanistan

82.061

77.417

6,00

17.322

6.055

-

Kanada

68.426

-

-

16.368

-

-

Portekiz

62.301

66.500

-6,31

65

-

-

Tunus

59.678

17.384

243,29

3.417

-

-

Mısır

50.723

316.690

-83,98

7.886

1.436

449,16

Güney Afrika

45.067

58.204

-22,57

-

18.741

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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