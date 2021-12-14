Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ekim döneminde %11,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %0,7 ve yıllık %27,6 artışla 266.383 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %1,59 düşüşle ve yıllık bazda %194,2 artışla 283,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %11,2 düşerek 1,97 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %72,1 artarak 1,73 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk 10 ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %32,9 düşüşle 527.454 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 342.124 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2021
|
Ocak-Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2021
|
Ekim 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
527.454
|
785.561
|
-32,86
|
61.924
|
56.353
|
9,89
|
ABD
|
342.124
|
11.225
|
2947,88
|
51.109
|
-
|
-
|
İspanya
|
319.703
|
304.250
|
5,08
|
64.130
|
8.565
|
648,74
|
Belçika
|
137.306
|
67.175
|
104,40
|
10.181
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
82.061
|
77.417
|
6,00
|
17.322
|
6.055
|
-
|
Kanada
|
68.426
|
-
|
-
|
16.368
|
-
|
-
|
Portekiz
|
62.301
|
66.500
|
-6,31
|
65
|
-
|
-
|
Tunus
|
59.678
|
17.384
|
243,29
|
3.417
|
-
|
-
|
Mısır
|
50.723
|
316.690
|
-83,98
|
7.886
|
1.436
|
449,16
|
Güney Afrika
|
45.067
|
58.204
|
-22,57
|
-
|
18.741
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: