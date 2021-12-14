Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ekim döneminde %11,2 düştü

Salı, 14 Aralık 2021 13:43:47 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %0,7 ve yıllık %27,6 artışla 266.383 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %1,59 düşüşle ve yıllık bazda %194,2 artışla 283,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %11,2 düşerek 1,97 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %72,1 artarak 1,73 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %32,9 düşüşle 527.454 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 342.124 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk 10 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Ekim 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Ekim 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 527.454 785.561 -32,86 61.924 56.353 9,89 ABD 342.124 11.225 2947,88 51.109 - - İspanya 319.703 304.250 5,08 64.130 8.565 648,74 Belçika 137.306 67.175 104,40 10.181 - - Yunanistan 82.061 77.417 6,00 17.322 6.055 - Kanada 68.426 - - 16.368 - - Portekiz 62.301 66.500 -6,31 65 - - Tunus 59.678 17.384 243,29 3.417 - - Mısır 50.723 316.690 -83,98 7.886 1.436 449,16 Güney Afrika 45.067 58.204 -22,57 - 18.741 -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: