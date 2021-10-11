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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %20,7 düştü

Pazartesi, 11 Ekim 2021 12:30:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %32,9 ve yıllık %16,4 artışla 256.065 mt oldu. Bu ihracatın değeri Temmuz ayına kıyasla %48,9 ve yıllık bazda %176,5 artışla 262,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


 

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %20,7 düşerek 1,43 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %42,1 artarak 1,17 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %39,66 düşüşle 386.629 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 228.956 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2021

Ocak- Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

386.629

640.802

-39,66

57.319

62.219

-7,88

ABD

228.956

8.174

-

62.482

-

-

İspanya

221.872

290.308

-23,57

48.126

36.637

31,36

Belçika

67.206

67.175

0,05

18.421

-

-

Yunanistan

62.834

65.547

-4,14

3.977

-

-

Portekiz

58.922

64.712

-8,95

44

-

-99,07

Tunus

50.731

16.576

206,05

1.016

3.311

-69,31

Kanada

45.964

-

-

21.453

-

-

Güney Afrika

45.067

39.462

14,2

190

39.462

-99,52

Mısır

42.930

315.254

-86,38

14.974

10.686

40,13

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Avrupa  sıcak haddelenmiş  Türkiye  yassı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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