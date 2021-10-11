Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %20,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %32,9 ve yıllık %16,4 artışla 256.065 mt oldu. Bu ihracatın değeri Temmuz ayına kıyasla %48,9 ve yıllık bazda %176,5 artışla 262,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %20,7 düşerek 1,43 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %42,1 artarak 1,17 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk sekiz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %39,66 düşüşle 386.629 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 228.956 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Ocak- Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
386.629
|
640.802
|
-39,66
|
57.319
|
62.219
|
-7,88
|
ABD
|
228.956
|
8.174
|
-
|
62.482
|
-
|
-
|
İspanya
|
221.872
|
290.308
|
-23,57
|
48.126
|
36.637
|
31,36
|
Belçika
|
67.206
|
67.175
|
0,05
|
18.421
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
62.834
|
65.547
|
-4,14
|
3.977
|
-
|
-
|
Portekiz
|
58.922
|
64.712
|
-8,95
|
44
|
-
|
-99,07
|
Tunus
|
50.731
|
16.576
|
206,05
|
1.016
|
3.311
|
-69,31
|
Kanada
|
45.964
|
-
|
-
|
21.453
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
45.067
|
39.462
|
14,2
|
190
|
39.462
|
-99,52
|
Mısır
|
42.930
|
315.254
|
-86,38
|
14.974
|
10.686
|
40,13
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: