Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %20,7 düştü

Pazartesi, 11 Ekim 2021 12:30:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %32,9 ve yıllık %16,4 artışla 256.065 mt oldu. Bu ihracatın değeri Temmuz ayına kıyasla %48,9 ve yıllık bazda %176,5 artışla 262,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.





Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %20,7 düşerek 1,43 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %42,1 artarak 1,17 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %39,66 düşüşle 386.629 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 228.956 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 386.629 640.802 -39,66 57.319 62.219 -7,88 ABD 228.956 8.174 - 62.482 - - İspanya 221.872 290.308 -23,57 48.126 36.637 31,36 Belçika 67.206 67.175 0,05 18.421 - - Yunanistan 62.834 65.547 -4,14 3.977 - - Portekiz 58.922 64.712 -8,95 44 - -99,07 Tunus 50.731 16.576 206,05 1.016 3.311 -69,31 Kanada 45.964 - - 21.453 - - Güney Afrika 45.067 39.462 14,2 190 39.462 -99,52 Mısır 42.930 315.254 -86,38 14.974 10.686 40,13

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: