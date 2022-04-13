Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Şubat döneminde %26,2 arttı

Çarşamba, 13 Nisan 2022 14:52:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %43,8 düşüş ve yıllık %29,2 artışla 76.160 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %44,2 düşüş ve yıllık bazda %75,7 artışla 67,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %26,2 artarak 211.757 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %94 artarak 189,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.



Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 106.514 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 26.066 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Şubat 2022 Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Mısır 106.514 - - 27.752 - - İtalya 26.066 25.260 3,19 13.328 4.806 177,32 Yunanistan 13.946 9.795 42,38 10.930 6.651 64,34 Cezayir 9.941 17.737 -43,95 - 14.884 - İngiltere 8.422 - - 2.106 - - Tunus 8.120 26.463 -69,32 5.058 21.310 -76,26 Arnavutluk 6.953 4.349 59,88 4.593 4.349 5,61 Irak 6.814 3.346 103,65 2.376 699 239,91 Lübnan 5.240 - - 1.516 - - Libya 3.801 - - 3.656 - -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: