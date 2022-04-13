Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Şubat döneminde %26,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %43,8 düşüş ve yıllık %29,2 artışla 76.160 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %44,2 düşüş ve yıllık bazda %75,7 artışla 67,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %26,2 artarak 211.757 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %94 artarak 189,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 106.514 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 26.066 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mısır
|
106.514
|
-
|
-
|
27.752
|
-
|
-
|
İtalya
|
26.066
|
25.260
|
3,19
|
13.328
|
4.806
|
177,32
|
Yunanistan
|
13.946
|
9.795
|
42,38
|
10.930
|
6.651
|
64,34
|
Cezayir
|
9.941
|
17.737
|
-43,95
|
-
|
14.884
|
-
|
İngiltere
|
8.422
|
-
|
-
|
2.106
|
-
|
-
|
Tunus
|
8.120
|
26.463
|
-69,32
|
5.058
|
21.310
|
-76,26
|
Arnavutluk
|
6.953
|
4.349
|
59,88
|
4.593
|
4.349
|
5,61
|
Irak
|
6.814
|
3.346
|
103,65
|
2.376
|
699
|
239,91
|
Lübnan
|
5.240
|
-
|
-
|
1.516
|
-
|
-
|
Libya
|
3.801
|
-
|
-
|
3.656
|
-
|
-
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: