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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Şubat döneminde %26,2 arttı

Çarşamba, 13 Nisan 2022 14:52:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %43,8 düşüş  ve yıllık %29,2 artışla 76.160 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %44,2 düşüş ve yıllık bazda %75,7 artışla 67,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %26,2 artarak 211.757 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %94 artarak 189,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 106.514 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 26.066 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Mısır

106.514

-

-

27.752

-

-

İtalya

26.066

25.260

3,19

13.328

4.806

177,32

Yunanistan

13.946

9.795

42,38

10.930

6.651

64,34

Cezayir

9.941

17.737

-43,95

-

14.884

-

İngiltere

8.422

-

-

2.106

-

-

Tunus

8.120

26.463

-69,32

5.058

21.310

-76,26

Arnavutluk

6.953

4.349

59,88

4.593

4.349

5,61

Irak

6.814

3.346

103,65

2.376

699

239,91

Lübnan

5.240

-

-

1.516

-

-

Libya

3.801

-

-

3.656

-

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi 

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