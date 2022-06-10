Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Nisan döneminde %16,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %23,1 ve yıllık %37,4 düşüşle 115.775 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mart ayına kıyasla %13,2 ve yıllık bazda %19,2 düşüşle 115,11 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %16,3 düşerek 474.959 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %13,4 artarak 434,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 141.756 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 74.715 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2022
|
Ocak-Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2022
|
Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mısır
|
141.756
|
12.681
|
1017,86
|
10.934
|
7.552
|
44,78
|
İtalya
|
74.715
|
162.628
|
-54,06
|
7.515
|
34.218
|
-78,04
|
Tunus
|
35.609
|
34.282
|
3,87
|
18.912
|
4.153
|
355,38
|
Yunanistan
|
33.615
|
22.310
|
50,67
|
7.953
|
12.515
|
-36,45
|
Arnavutluk
|
19.460
|
6.308
|
208,5
|
5.536
|
1.958
|
182,74
|
İsrail
|
19.384
|
3.103
|
524,69
|
15.749
|
2.169
|
626,09
|
Bulgaristan
|
17.762
|
27.071
|
-34,39
|
16.477
|
9.181
|
79,47
|
Fas
|
16.856
|
8.538
|
97,42
|
294
|
3.525
|
-91,66
|
Lübnan
|
15.041
|
-
|
-
|
5.969
|
-
|
-
|
İsviçre
|
15.028
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: