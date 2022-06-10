Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Nisan döneminde %16,3 düştü

Cuma, 10 Haziran 2022 12:30:43 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %23,1 ve yıllık %37,4 düşüşle 115.775 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mart ayına kıyasla %13,2 ve yıllık bazda %19,2 düşüşle 115,11 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %16,3 düşerek 474.959 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %13,4 artarak 434,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 141.756 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 74.715 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Mısır 141.756 12.681 1017,86 10.934 7.552 44,78 İtalya 74.715 162.628 -54,06 7.515 34.218 -78,04 Tunus 35.609 34.282 3,87 18.912 4.153 355,38 Yunanistan 33.615 22.310 50,67 7.953 12.515 -36,45 Arnavutluk 19.460 6.308 208,5 5.536 1.958 182,74 İsrail 19.384 3.103 524,69 15.749 2.169 626,09 Bulgaristan 17.762 27.071 -34,39 16.477 9.181 79,47 Fas 16.856 8.538 97,42 294 3.525 -91,66 Lübnan 15.041 - - 5.969 - - İsviçre 15.028 - - - - -

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: