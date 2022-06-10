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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Nisan döneminde %16,3 düştü

Cuma, 10 Haziran 2022 12:30:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %23,1 ve yıllık %37,4 düşüşle 115.775 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mart ayına kıyasla %13,2 ve yıllık bazda %19,2 düşüşle 115,11 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %16,3 düşerek 474.959 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %13,4 artarak 434,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 141.756 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 74.715 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Mısır

141.756

12.681

1017,86

10.934

7.552

44,78

İtalya

74.715

162.628

-54,06

7.515

34.218

-78,04

Tunus

35.609

34.282

3,87

18.912

4.153

355,38

Yunanistan

33.615

22.310

50,67

7.953

12.515

-36,45

Arnavutluk

19.460

6.308

208,5

5.536

1.958

182,74

İsrail

19.384

3.103

524,69

15.749

2.169

626,09

Bulgaristan

17.762

27.071

-34,39

16.477

9.181

79,47

Fas

16.856

8.538

97,42

294

3.525

-91,66

Lübnan

15.041

-

-

5.969

-

-

İsviçre

15.028

-

-

-

-

-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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