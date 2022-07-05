Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %24,7 düştü

Salı, 05 Temmuz 2022 11:38:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %22 artış ve yıllık %43,6 düşüşle 140.416 mt oldu. Bu ihracatın değeri Nisan ayına kıyasla %29,3 artış ve yıllık bazda %25,6 düşüşle 147,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %24,7 düşerek 614.650 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %0,1 düşüşle 581,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 153.197 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 95.653 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mısır 153.197 12.681 1108,08 11.441 - - İtalya 95.653 251.790 -62,01 21.013 89.163 -76,43 Yunanistan 42.585 30.141 41,29 9.097 7.831 16,17 Bulgaristan 39.427 27.254 44,67 21.819 - - Tunus 38.212 49.716 -23,14 2.604 15.433 -83,13 Arnavutluk 31.979 6.308 406,96 12.600 - - Cezayir 24.745 17.743 39,46 12.803 - - İsrail 24.465 3.227 658,13 5.261 - - Makedonya 20.226 - - - - - Irak 19.573 8.030 143,75 4.642 886 423,93

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: