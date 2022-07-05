Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %24,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %22 artış ve yıllık %43,6 düşüşle 140.416 mt oldu. Bu ihracatın değeri Nisan ayına kıyasla %29,3 artış ve yıllık bazda %25,6 düşüşle 147,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %24,7 düşerek 614.650 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %0,1 düşüşle 581,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 153.197 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 95.653 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mısır
|
153.197
|
12.681
|
1108,08
|
11.441
|
-
|
-
|
İtalya
|
95.653
|
251.790
|
-62,01
|
21.013
|
89.163
|
-76,43
|
Yunanistan
|
42.585
|
30.141
|
41,29
|
9.097
|
7.831
|
16,17
|
Bulgaristan
|
39.427
|
27.254
|
44,67
|
21.819
|
-
|
-
|
Tunus
|
38.212
|
49.716
|
-23,14
|
2.604
|
15.433
|
-83,13
|
Arnavutluk
|
31.979
|
6.308
|
406,96
|
12.600
|
-
|
-
|
Cezayir
|
24.745
|
17.743
|
39,46
|
12.803
|
-
|
-
|
İsrail
|
24.465
|
3.227
|
658,13
|
5.261
|
-
|
-
|
Makedonya
|
20.226
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Irak
|
19.573
|
8.030
|
143,75
|
4.642
|
886
|
423,93
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: