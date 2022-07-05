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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %24,7 düştü

Salı, 05 Temmuz 2022 11:38:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %22 artış ve yıllık %43,6 düşüşle 140.416 mt oldu. Bu ihracatın değeri Nisan ayına kıyasla %29,3 artış ve yıllık bazda %25,6 düşüşle 147,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %24,7 düşerek 614.650 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %0,1 düşüşle 581,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 153.197 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 95.653 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mısır

153.197

12.681

1108,08

11.441

-

-

İtalya

95.653

251.790

-62,01

21.013

89.163

-76,43

Yunanistan

42.585

30.141

41,29

9.097

7.831

16,17

Bulgaristan

39.427

27.254

44,67

21.819

-

-

Tunus

38.212

49.716

-23,14

2.604

15.433

-83,13

Arnavutluk

31.979

6.308

406,96

12.600

-

-

Cezayir

24.745

17.743

39,46

12.803

-

-

İsrail

24.465

3.227

658,13

5.261

-

-

Makedonya

20.226

-

-

-

-

-

Irak

19.573

8.030

143,75

4.642

886

423,93

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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