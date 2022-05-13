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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mart döneminde %5,3 düştü

Cuma, 13 Mayıs 2022 11:22:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %99,9 artış ve yıllık %29,6 düşüşle 151.126 mt oldu. Bu ihracatın değeri Şubat ayına kıyasla %99 artış ve yıllık bazda %6,3 düşüşle 133,88 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %5,3 düşerek 362.312 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %34,2 artarak 322,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 130.896 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 67.237 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mısır

130.896

5.129

2452,08

24.203

5.129

371,89

İtalya

67.237

128.409

-47,64

41.533

103.149

-59,73

Yunanistan

25.730

9.795

162,69

11.856

-

-

Tunus

17.005

30.130

-43,56

8.909

3.666

143,02

Fas

16.600

5.013

231,14

13.804

5.013

175,36

İsviçre

15.028

-

-

15.028

-

-

Arnavutluk

13.973

4.350

221,22

7.018

-

-

Cezayir

11.942

17.738

-32,68

2.001

-

-

Irak

11.124

5.223

112,98

4.310

1.876

129,74

Lübnan

9.066

-

-

3.820

-

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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