Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mart döneminde %5,3 düştü

Cuma, 13 Mayıs 2022 11:22:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %99,9 artış ve yıllık %29,6 düşüşle 151.126 mt oldu. Bu ihracatın değeri Şubat ayına kıyasla %99 artış ve yıllık bazda %6,3 düşüşle 133,88 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %5,3 düşerek 362.312 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %34,2 artarak 322,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 130.896 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 67.237 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mısır 130.896 5.129 2452,08 24.203 5.129 371,89 İtalya 67.237 128.409 -47,64 41.533 103.149 -59,73 Yunanistan 25.730 9.795 162,69 11.856 - - Tunus 17.005 30.130 -43,56 8.909 3.666 143,02 Fas 16.600 5.013 231,14 13.804 5.013 175,36 İsviçre 15.028 - - 15.028 - - Arnavutluk 13.973 4.350 221,22 7.018 - - Cezayir 11.942 17.738 -32,68 2.001 - - Irak 11.124 5.223 112,98 4.310 1.876 129,74 Lübnan 9.066 - - 3.820 - -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: