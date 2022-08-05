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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Haziran döneminde %20,9 düştü

Cuma, 05 Ağustos 2022 12:17:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %19 artış ve yıllık %0,7 düşüşle 166.152 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mayıs ayına kıyasla %13,6 ve yıllık bazda %13,7 artışla 166,92 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %20,9 düşerek 778.005 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %2,4 artışla 745,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 179.685 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 122.860 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Mısır

179.685

12.681

1316,96

26.566

-

-

İtalya

122.860

286.230

-57,08

27.398

34.440

-20,45

Bulgaristan

72.870

27.703

163,04

33.561

450

7358

Yunanistan

62.280

41.661

49,49

19.892

11.521

72,66

Tunus

38.206

49.716

-23,15

-

-

-

Arnavutluk

31.762

8.618

268,55

-

2.310

-

İsrail

25.121

3.694

580,05

658

467

40,9

İspanya

25.115

148.041

-83,04

18.365

21.494

-14,56

Cezayir

24.854

20.800

19,49

109

3.057

-96,43

Irak

24.562

10.440

135,27

4.990

2.410

107,05

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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