Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Haziran döneminde %20,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %19 artış ve yıllık %0,7 düşüşle 166.152 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mayıs ayına kıyasla %13,6 ve yıllık bazda %13,7 artışla 166,92 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %20,9 düşerek 778.005 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %2,4 artışla 745,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk yarısında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 179.685 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 122.860 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mısır
|
179.685
|
12.681
|
1316,96
|
26.566
|
-
|
-
|
İtalya
|
122.860
|
286.230
|
-57,08
|
27.398
|
34.440
|
-20,45
|
Bulgaristan
|
72.870
|
27.703
|
163,04
|
33.561
|
450
|
7358
|
Yunanistan
|
62.280
|
41.661
|
49,49
|
19.892
|
11.521
|
72,66
|
Tunus
|
38.206
|
49.716
|
-23,15
|
-
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
31.762
|
8.618
|
268,55
|
-
|
2.310
|
-
|
İsrail
|
25.121
|
3.694
|
580,05
|
658
|
467
|
40,9
|
İspanya
|
25.115
|
148.041
|
-83,04
|
18.365
|
21.494
|
-14,56
|
Cezayir
|
24.854
|
20.800
|
19,49
|
109
|
3.057
|
-96,43
|
Irak
|
24.562
|
10.440
|
135,27
|
4.990
|
2.410
|
107,05
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: