Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Haziran döneminde %20,9 düştü

Cuma, 05 Ağustos 2022 12:17:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %19 artış ve yıllık %0,7 düşüşle 166.152 mt oldu. Bu ihracatın değeri Mayıs ayına kıyasla %13,6 ve yıllık bazda %13,7 artışla 166,92 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %20,9 düşerek 778.005 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %2,4 artışla 745,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 179.685 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 122.860 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Mısır 179.685 12.681 1316,96 26.566 - - İtalya 122.860 286.230 -57,08 27.398 34.440 -20,45 Bulgaristan 72.870 27.703 163,04 33.561 450 7358 Yunanistan 62.280 41.661 49,49 19.892 11.521 72,66 Tunus 38.206 49.716 -23,15 - - - Arnavutluk 31.762 8.618 268,55 - 2.310 - İsrail 25.121 3.694 580,05 658 467 40,9 İspanya 25.115 148.041 -83,04 18.365 21.494 -14,56 Cezayir 24.854 20.800 19,49 109 3.057 -96,43 Irak 24.562 10.440 135,27 4.990 2.410 107,05

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: