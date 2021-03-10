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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak ayında %59,1 düştü

Çarşamba, 10 Mart 2021 15:06:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %50,9 ve yıllık %59,1 düşüşle 109.640 mt oldu. Bu ihracatın değeri Aralık ayına kıyasla %50 ve yıllık bazda %48,6 düşüşle 60,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %85,83 düşüşle 20.484 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 20.208 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

20.484

144.559

-85,83

İspanya

20.208

13.556

49,07

Güney Afrika

20.136

-

-

Pakistan

18.068

-

-

Bulgaristan

11.755

15.337

-23,36

Tunus

5.276

2.802

88,29

Yunanistan

3.143

9.336

-66,33

Cezayir

2.853

8.203

-65,22

Irak

2.647

3.345

-20,87

Paraguay

2.397

1.979

21,12

Ocak ayında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: yassı ürünler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  Türkiye  |  benzer haberler »


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