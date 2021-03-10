Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak ayında %59,1 düştü

Çarşamba, 10 Mart 2021 15:06:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %50,9 ve yıllık %59,1 düşüşle 109.640 mt oldu. Bu ihracatın değeri Aralık ayına kıyasla %50 ve yıllık bazda %48,6 düşüşle 60,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %85,83 düşüşle 20.484 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 20.208 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 20.484 144.559 -85,83 İspanya 20.208 13.556 49,07 Güney Afrika 20.136 - - Pakistan 18.068 - - Bulgaristan 11.755 15.337 -23,36 Tunus 5.276 2.802 88,29 Yunanistan 3.143 9.336 -66,33 Cezayir 2.853 8.203 -65,22 Irak 2.647 3.345 -20,87 Paraguay 2.397 1.979 21,12

Ocak ayında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: