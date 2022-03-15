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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak ayında %25,5 arttı

Salı, 15 Mart 2022 11:25:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı aylık %51,7 düşüş ve yıllık %25,5 artışla 136.581 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %54 düşüş ve yıllık bazda %107,5 artışla 122,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin sıcak rulo ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan Mısır’a yaptığı ihracat 79.344 mt seviyesinde kaydedilirken, Mısır’ı 12.907 mt sıcak rulo alımı yapan İtalya ve 9.941 mt alım yapan Cezayir takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

Mısır

79.344

-

-

İtalya

12.907

20.454

-36,90

Cezayir

9.941

2.853

248,44

İngiltere

6.315

-

-

Irak

4.438

2.647

67,66

Lübnan

3.762

-

-

Tunus

3.062

5.153

-40,58

Yunanistan

3.015

3.144

-4,10

İspanya

2.597

19.591

-86,74

Etiyopya

2.490

-

-

Ocak ayında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Avrupa  yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  çelik üretimi  Türkiye  |  benzer haberler »

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