Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %18,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %37,3 ve yıllık %51,6 düşüşle 73.716 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %32,7 ve yıllık %1,8 düşüşle 46,48 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %18,2 düşüşle 626.684 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %40,8 artışla 338,65 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %50,6 düşüşle 197.574 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 195.824 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.
2020 yılının ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak- Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2021
|
Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
197.574
|
399.575
|
-50,55
|
38.205
|
68.828
|
-44,49
|
Ukrayna
|
195.824
|
206.476
|
-5,16
|
30.262
|
72.535
|
-58,28
|
Brezilya
|
116.755
|
57.670
|
102,45
|
-
|
-
|
-
|
Almanya
|
59.787
|
81.873
|
-26,98
|
3.171
|
11.010
|
-71,2
|
Hindistan
|
36.250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
15.100
|
11.000
|
37,27
|
-
|
-
|
-
Türkiye'nin 2021 yılının ilk yedi ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: