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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %18,2 düştü

Çarşamba, 15 Eylül 2021 14:40:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %37,3 ve yıllık %51,6 düşüşle 73.716 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %32,7 ve yıllık %1,8 düşüşle 46,48 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %18,2 düşüşle 626.684 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %40,8 artışla 338,65 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %50,6 düşüşle 197.574 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 195.824 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

2020 yılının ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2021

Ocak- Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2021

Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

197.574

399.575

-50,55

38.205

68.828

-44,49

Ukrayna

195.824

206.476

-5,16

30.262

72.535

-58,28

Brezilya

116.755

57.670

102,45

-

-

-

Almanya

59.787

81.873

-26,98

3.171

11.010

-71,2

Hindistan

36.250

-

-

-

-

-

Güney Afrika

15.100

11.000

37,27

-

-

-

Türkiye'nin 2021 yılının ilk yedi ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Avrupa  pik demir  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  hammaddeler  |  benzer haberler »


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