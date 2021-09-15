Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %18,2 düştü

Çarşamba, 15 Eylül 2021 14:40:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %37,3 ve yıllık %51,6 düşüşle 73.716 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %32,7 ve yıllık %1,8 düşüşle 46,48 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %18,2 düşüşle 626.684 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %40,8 artışla 338,65 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %50,6 düşüşle 197.574 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 195.824 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

2020 yılının ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2021 Ocak- Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Temmuz 2021 Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 197.574 399.575 -50,55 38.205 68.828 -44,49 Ukrayna 195.824 206.476 -5,16 30.262 72.535 -58,28 Brezilya 116.755 57.670 102,45 - - - Almanya 59.787 81.873 -26,98 3.171 11.010 -71,2 Hindistan 36.250 - - - - - Güney Afrika 15.100 11.000 37,27 - - -

Türkiye'nin 2021 yılının ilk yedi ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: