﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %40,7 düştü

Perşembe, 15 Nisan 2021 14:33:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %3,6 ve yıllık %34,8 düşüşle 56.899 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %20,2 ve yıllık %0,9 artışla 29,30 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %40,7 düşüşle 115.928 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16,2 düşüşle 53,67 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %20,04 düşüşle 38.213 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 33.000 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Ukrayna

38.213

47.793

-20,04

14.883

21.940

-32,16

Brezilya

33.000

-

-

33.000

-

-

Rusya

26.425

115.719

-77,16

7.046

39.969

-82,37

Almanya

18.041

27.050

-33,30

1.970

20.372

-90,33

Türkiye'nin 2021 yılının ilk iki ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Avrupa  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  pik demir  hammaddeler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12  Nis

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Şubat döneminde %5,6 düştü
09  Nis

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Şubat döneminde %64,9 düştü
07  Nis

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,3 azaldı
06  Nis

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %3,8 arttı
18  Mar

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %54 arttı