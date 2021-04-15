Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %40,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %3,6 ve yıllık %34,8 düşüşle 56.899 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %20,2 ve yıllık %0,9 artışla 29,30 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %40,7 düşüşle 115.928 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16,2 düşüşle 53,67 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %20,04 düşüşle 38.213 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 33.000 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ukrayna
|
38.213
|
47.793
|
-20,04
|
14.883
|
21.940
|
-32,16
|
Brezilya
|
33.000
|
-
|
-
|
33.000
|
-
|
-
|
Rusya
|
26.425
|
115.719
|
-77,16
|
7.046
|
39.969
|
-82,37
|
Almanya
|
18.041
|
27.050
|
-33,30
|
1.970
|
20.372
|
-90,33
Türkiye'nin 2021 yılının ilk iki ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: