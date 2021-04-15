Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %40,7 düştü

Perşembe, 15 Nisan 2021 14:33:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %3,6 ve yıllık %34,8 düşüşle 56.899 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %20,2 ve yıllık %0,9 artışla 29,30 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %40,7 düşüşle 115.928 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %16,2 düşüşle 53,67 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %20,04 düşüşle 38.213 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 33.000 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Ukrayna 38.213 47.793 -20,04 14.883 21.940 -32,16 Brezilya 33.000 - - 33.000 - - Rusya 26.425 115.719 -77,16 7.046 39.969 -82,37 Almanya 18.041 27.050 -33,30 1.970 20.372 -90,33

Türkiye'nin 2021 yılının ilk iki ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: