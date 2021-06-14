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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Nisan döneminde %24,1 düştü

Pazartesi, 14 Haziran 2021 11:50:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %40,2 ve yıllık %41,1 artışla 118.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %51,6 ve yıllık %119,5 artışla 62,71 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %24,1 düşüşle 319.110 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,5 artışla 157,73 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %0,17 artışla 111.635 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 74.975 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Ukrayna

111.635

111.451

0,17

33.648

21.969

53,16

Rusya

74.975

199.694

-62,46

20.000

36.989

-45,93

Almanya

47.322

41.381

14,36

19.777

14.132

39,94

Hindistan

36.250

-

-

36.250

-

-

Brezilya

33.000

57.671

-42,78

-

10.946

-

Güney Afrika

13.400

-

-

7.400

-

-

Türkiye'nin 2021 yılının ilk dört ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Türkiye  Avrupa  pik demir  hammaddeler  |  benzer haberler »


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