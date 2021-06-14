Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Nisan döneminde %24,1 düştü

Pazartesi, 14 Haziran 2021 11:50:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %40,2 ve yıllık %41,1 artışla 118.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %51,6 ve yıllık %119,5 artışla 62,71 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %24,1 düşüşle 319.110 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,5 artışla 157,73 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %0,17 artışla 111.635 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 74.975 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Ukrayna 111.635 111.451 0,17 33.648 21.969 53,16 Rusya 74.975 199.694 -62,46 20.000 36.989 -45,93 Almanya 47.322 41.381 14,36 19.777 14.132 39,94 Hindistan 36.250 - - 36.250 - - Brezilya 33.000 57.671 -42,78 - 10.946 - Güney Afrika 13.400 - - 7.400 - -

Türkiye'nin 2021 yılının ilk dört ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: