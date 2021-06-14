Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Nisan döneminde %24,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Nisan ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %40,2 ve yıllık %41,1 artışla 118.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %51,6 ve yıllık %119,5 artışla 62,71 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %24,1 düşüşle 319.110 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,5 artışla 157,73 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %0,17 artışla 111.635 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 74.975 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ukrayna
|
111.635
|
111.451
|
0,17
|
33.648
|
21.969
|
53,16
|
Rusya
|
74.975
|
199.694
|
-62,46
|
20.000
|
36.989
|
-45,93
|
Almanya
|
47.322
|
41.381
|
14,36
|
19.777
|
14.132
|
39,94
|
Hindistan
|
36.250
|
-
|
-
|
36.250
|
-
|
-
|
Brezilya
|
33.000
|
57.671
|
-42,78
|
-
|
10.946
|
-
|
Güney Afrika
|
13.400
|
-
|
-
|
7.400
|
-
|
-
Türkiye'nin 2021 yılının ilk dört ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: