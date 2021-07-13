Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %13,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %2,1 düşüş ve yıllık %39,6 artışla 116.108 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %4,2 ve yıllık %156 artışla 65,35 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 435.219 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,6 artışla 223,09 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %14,96 artışla 151.180 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 114.683 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Ocak-Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2021
|
Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ukrayna
|
151.180
|
131.511
|
14,96
|
39.545
|
20.060
|
97,13
|
Rusya
|
114.683
|
236.941
|
-51,60
|
39.708
|
37.247
|
6,61
|
Brezilya
|
66.652
|
57.671
|
15,57
|
33.652
|
-
|
-
|
Almanya
|
48.322
|
67.212
|
-28,11
|
1.000
|
25.831
|
-96,13
|
Hindistan
|
36.250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
15.000
|
-
|
-
|
1.600
|
-
|
-
Türkiye'nin 2021 yılının ilk beş ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: