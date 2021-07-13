Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %13,5 düştü

Salı, 13 Temmuz 2021 12:10:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %2,1 düşüş ve yıllık %39,6 artışla 116.108 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %4,2 ve yıllık %156 artışla 65,35 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 435.219 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,6 artışla 223,09 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %14,96 artışla 151.180 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 114.683 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2021 Ocak-Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Mayıs 2021 Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Ukrayna 151.180 131.511 14,96 39.545 20.060 97,13 Rusya 114.683 236.941 -51,60 39.708 37.247 6,61 Brezilya 66.652 57.671 15,57 33.652 - - Almanya 48.322 67.212 -28,11 1.000 25.831 -96,13 Hindistan 36.250 - - - - - Güney Afrika 15.000 - - 1.600 - -

Türkiye'nin 2021 yılının ilk beş ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: