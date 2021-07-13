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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %13,5 düştü

Salı, 13 Temmuz 2021 12:10:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %2,1 düşüş ve yıllık %39,6 artışla 116.108 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %4,2 ve yıllık %156 artışla 65,35 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 435.219 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,6 artışla 223,09 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %14,96 artışla 151.180 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 114.683 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2021

Ocak-Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2021

Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Ukrayna

151.180

131.511

14,96

39.545

20.060

97,13

Rusya

114.683

236.941

-51,60

39.708

37.247

6,61

Brezilya

66.652

57.671

15,57

33.652

-

-

Almanya

48.322

67.212

-28,11

1.000

25.831

-96,13

Hindistan

36.250

-

-

-

-

-

Güney Afrika

15.000

-

-

1.600

-

-

Türkiye'nin 2021 yılının ilk beş ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  pik demir  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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