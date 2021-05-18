Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mart döneminde %40,4 düştü

Salı, 18 Mayıs 2021 11:46:53 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Mart ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %48,7 artış ve yıllık %39,8 düşüşle 84.599 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %41,2 artış ve yıllık %0,7 düşüşle 41,35 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %40,4 düşüşle 200.529 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,1 düşüşle 95,02 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %12,85 düşüşle 77.987 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 54.975 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) Ukrayna 77.987 89.481 -12,85 39.773 41.689 -4,60 Rusya 54.975 162.705 -66,21 28.549 46.987 -39,24 Brezilya 33.000 46.725 -29,37 - 46.725 - Almanya 27.545 27.249 1,09 9.504 198 4700 Güney Afrika 6.000 - - 6.000 - -

Türkiye'nin 2021 yılının ilk üç ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: