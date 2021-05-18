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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mart döneminde %40,4 düştü

Salı, 18 Mayıs 2021 11:46:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Mart ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %48,7 artış ve yıllık %39,8 düşüşle 84.599 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %41,2 artış ve yıllık %0,7 düşüşle 41,35 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %40,4 düşüşle 200.529 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,1 düşüşle 95,02 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %12,85 düşüşle 77.987 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 54.975 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Ukrayna

77.987

89.481

-12,85

39.773

41.689

-4,60

Rusya

54.975

162.705

-66,21

28.549

46.987

-39,24

Brezilya

33.000

46.725

-29,37

-

46.725

-

Almanya

27.545

27.249

1,09

9.504

198

4700

Güney Afrika

6.000

-

-

6.000

-

-

Türkiye'nin 2021 yılının ilk üç ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: hammaddeler  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  pik demir  |  benzer haberler »


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